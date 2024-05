La escandalosa perorata de Ángel Cristo sobre las mujeres: "Son todas iguales"

Ángel Cristo ha dejado de ser concursante de Supervivientes. El hijo de Bárbara Rey ha sido expulsado de manera fulminante por la organización tras saltarse el perímetro de seguridad de la isla y permanecer varias horas desaparecido hasta el punto de que la Fuerza Naval de Honduras tuvo que intervenir para buscarlo. Esta situación llevó a Carlos Sobera a comunicarle la "irrevocable" decisión.

No obstante, su discurso machista había cabreado con anterioridad al programa, que encontró en esta peligro sa escapada la gota que colmó el vaso de la expulsión. La guerra entre Ángel y Aurah había llegado a términos muy peligrosos. Ella atacó donde más le dolía al exponer que "no me extraña que tu exmujer no te deje ver a tu hija". Esto hizo explotar al hijo de Bárbara Rey: "Eres una indigente mental y una desgracia, es lo único que sabéis hacer las mujeres, pisar a los hombres. Gentuza".

Un ictus

Al parecer, el expulsado ve a su hija 30 horas al mes como consecuencia de un convenio que "firmé engañado" hasta el punto de sufrir un ictus por toda la tensión.

Las palabras de Ángel sobre las mujeres hicieron intervenir a Arkano, porque "no podía quedarme callado ante un discurso tan machista e injusto". Por su parte, Ángel defiende que "me he criado entre mujeres y yo deseo la igualdad real, pero para todos". A su vez, hablaba de los hombres "denunciados falsamente por las mujeres, como me ocurrió a mí".

Su novia Ana Herminia

En el momento de la expulsión, su novia, Ana Herminia, no estaba en plató. Fue la decisión que tomó tras la polémica con Arantxa del Sol. Sin embargo, está más activa que nunca en todo momento a través de las redes sociales, donde se pronunció de inmediato sobre la expulsión disciplinaria. El mensaje ha sido claro: "Esta historia continuará".

¿Amenaza?

Con ese "la historia continuará" la pareja de Ángel Cristo ha lanzado una clara advertencia sobre lo mucho que queda por delante en este episodio. Y dice más: "Si no lo expulsaban, iba a pagar para salir. Me arrepiento de haberle convencido para que se quedara”.

La reacción

Aunque en un primer momento pidió perdón, Cristo atacó: "Hay consecuencias para unos pero no para otros. Arantxa del Sol me pegó. Pero como no se grabó, no existió", espetó el concursante. "Arantxa está fuera del concurso tras lo ocurrido", le respondió el presentador del programa, al que interrumpía constantemente. "Y siguió aquí hasta que la audiencia la expulsó. No mientan a la gente, por favor", replicó.