La advertencia de la novia de Ángel Cristo Júnior tras su expulsión de Supervivientes

Ángel Cristo ha dejado de ser concursante de Supervivientes. El hijo de Bárbara Rey ha sido expulsado de manera fulminante por la organización tras saltarse el perímetro de seguridad de la isla y permanecer varias horas desaparecido hasta el punto de que la Fuerza Naval de Honduras tuvo que intervenir para buscarlo. Esta situación llevó a Carlos Sobera a comunicarle la "irrevocable" decisión.

En ese momento, su novia, Ana Herminia, no estaba en plató. Fue la decisión que tomó tras la polémica con Arantxa del Sol. Sin embargo, está más activa que nunca en todo momento a través de las redes sociales, donde se pronunció de inmediato sobre la expulsión disciplinaria. El mensaje ha sido claro: "Esta historia continuará".

¿Amenaza?

Con ese "la historia continuará" la pareja de Ángel Cristo ha lanzado una clara advertencia sobre lo mucho que queda por delante en este episodio. Y dice más: "Si no lo expulsaban, iba a pagar para salir. Me arrepiento de haberle convencido para que se quedara”.

La reacción

Aunque en un primer momento pidió perdón, Cristo atacó: "Hay consecuencias para unos pero no para otros. Arantxa del Sol me pegó. Pero como no se grabó, no existió", espetó el concursante. "Arantxa está fuera del concurso tras lo ocurrido", le respondió el presentador del programa, al que interrumpía constantemente. "Y siguió aquí hasta que la audiencia la expulsó. No mientan a la gente, por favor", replicó.