Marta Peñate "se come" a Kike Calleja: "Has hecho una pena de concurso"

Supervivientes está que arde. Casi tanto fuera como dentro. El último momento de tensión se ha vivido entre la exconcursante Marta Peñate y el recién expulsado Kike Calleja. Ella no ha tenido remilgos a la hora de ir a degüello contra el excuñado de Carmen Borrego: "Tu concurso ha sido una pena, igual que el de carmen. Ella por tener tantos borregos y tú por haber sido el primero detrás de ella".

Ante tal zasca, Kike Calleja se ha defendido como ha podido: "Tú no sabes lo que es la amistad, he discutido con ella mucho más que en la vida real y cuando no ha tenido razón se lo he dicho".

Ángel Cristo

Con el que no tenía tan buena relación Calleja fue con Ángel Cristo. "A veces intenta provocar al grupo y a mí eso no me gustaba". Sobre su vida pasada, sobre la que Kike sabe mucho, él considera que "debe pedir perdón a la gente que le ha hecho daño en el pasado y así intentar ser mejor persona".

Algo que Peñate aprovechó, de nuevo, para darle al comunicador: "Me fastidian las cosas que dices. Carmen Borrego tuvo el problema con Ángel y vosotros como buenos palmeros también tuvistéis problemas con él".