Shannen Doherty (Brenda de "Sensación de Vivir") prepara su muerte

Lleva tres años de lucha contra el cáncer y la evolución no es buena. Tampoco el pronóstico. Se trata de la conocida actriz Shannen Doherty, que saltó a la fama por la popular serie "Sensación de vivir" con la que enamoró a todos por su dulzura.

La enfermedad que padece se extiende y ahora le ha atacado a sus huesos, algo que reconoce abiertamente ya que nunca ha ocultado el cáncer de mama que padece desde febrero de 2020, cuando lo anunció de forma pública.

Su convicción es tal que ella misma ha hecho unas delicadas declaraciones en las que habla de su funeral: "No quiero a mucha gente allí que no pinta nada o a la que no les he agradado nunca, esos no tienen que ir a mi entierro aunque lo harán por ser lo políticamente correcto".

52 años

A ss 52 años, su principal preocupación no es el cáncer sino su madre. Aunque ya años atrás superó un episodio, ahora parece que las cosas son más complejas si se tiene en cuenta que tiene cáncer en estadio IV, es decir, metástasis. La actriz habla preocupada sobre lo dura que será para ella "ver morir a su hija".

Por este motivo, está empezando a hacer todas esas cosas que no quiere que haga si se va antes "Brenda", como "vaciar cosas, papeleos y otras cosas que le harán más difícil el paso".