Arancha de Benito y la verdadera relación con Guti y su mujer

Arantxa de Benito lleva años sin conceder una entrevista para la televisión. Sin embargo, la participación de su hija Zayra en Supervivientes 2024 le ha llevado a dar el paso para defender en plató su papel en el concurso. La propia modelo siempre se ha reconocido como una seguidora del formato del concurso y aunque su hija acaba de ser madre, "el niño está perfectamente con su abuela y su padre", contó en el programa "De viernes".

Durante la entrevista las preguntas fueron por donde quizá ella no quería: su ex Guti y su mujer. Con el exfutbolista estuvo casada diez años y tienen dos hijos en común. Sin embargo, su relación con Romina, la mujer del deportista, nunca ha sido buena. Fue muy cauta a la hora de hablar de ciertos comportamientos que está claro que no le han gustado, como la ausencia de él en el bautizo de su nieto: "Yo tengo mi conciencia tranquila". Con eso ya ha dicho bastante.

Se separó enamorada

La relación enre ambos es nula, sobre todo, "desde que los niños ya son mayores de edad y no estamos obligados a comunicarnos por ellos". Ella reconoció también que el final de su relación con Guti fue difícil ya que "yo estaba enamorada". Ahora disfruta de sus nietos al contrario que su ex, "que no está ejerciendo como abuelo".