A Isa Pantoja se le acumulan los frentes abiertos. Además de la posibilidad de estar embarazada se suma la soledad en la que se siente sumida tras la marcha de Asraf a GH Dúo. De hecho, ella es colaboradora en el programa para defender a su ya marido. Sin embargo, ahora se suma un nuevo frente que siempre ha estado de telón de fondo: su madre, Isabel Pantoja. Y es que la joven ha confirmado en una entrevista a Lecturas que "me duele mucho que mi madre no hable con mi hijo", cuánto más cuando Isa podría estar esperando un segundo hijo con Asraf.

La exconcursante de Supervivientes se siente muy feliz por la familia formada junto al marroquí, una felicidad que no está completa al faltarle uno de los pilares más importantes de su vida: "Ha tenido la oportunidad de hablar conmigo y con mi hijo y no lo ha hecho", ha reconocido. No hay que olvidar que su madre tampoco estuvo en su boda.

No ve solución

Pese a todo, no ve solución. Y lo demuestra sus declaraciones en un futuro, de hecho, confía en que "quizá cuando el niño sea mayor mi madre quiera tener relación con él".

Isabel Pantoja, mientras tanto, se encuentra en mitad de su gira y en uno de sus últimos conciertos ha enviado un mensaje que tenía un claro receptor. "Yo he cantado bajito muchas nanas... ¡Muchas nanas! Ya no aguanto más mentiras, más traiciones... Van a extrañarme", decía sin ningún tipo de miramiento.