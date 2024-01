Charo Reina fue durante años una de las mejores amigas de Isabel Pantoja y una de las personas más cercanas a la tonadillera. Sin embargo, su relación se rompió de la noche a la mañana y aunque la sobrina de Juanita Reina nunca ha hablado claramente sobre el fin de su amistad con la viuda de Paquirri, tampoco se esforzaba por disimular su enfado, dejando claro que no quería saber absolutamente nada de ella.

Sin embargo, algo ha cambiado en Charo, que después de años desmarcándose de todas las informaciones relacionadas con Pantoja, ha sorprendido hablando maravillas de la cantante de 'Marinero de luces' tras el concierto que ofreció en Bilbao este sábado: "Estuvo maravillosa. Me mandaron vídeos en directo de la actuación y creo que lleva un espectáculo precioso". "Ella esta pletórica, creo que está en su casi mejor momento profesional a nivel madurez y me encanta" ha confesado, reconociendo que a pesar de su distanciamiento "me hace muy feliz verla así".

Problemas familiares

Unas declaraciones con las que Charo deja la puerta abierta a un posible acercamiento con Isabel, a la que desea "que tenga suerte siempre en la vida, que viva, y por supuesto que solucione sus problemas familiares".

Y no es para menos, lor problemas se le acumulan a la tonadillera. En diferentes medios de comunicación se ha dicho incluso que la sevillana, que tendría una 'buena' relación con la que fuera su suegra, iría al concierto de Isabel con Luitingo, que ha viajado a Bilbao para darle una sorpresa y pasar unos días con ella.

Todo lo contario. Acompañada por su hermano Agustín Pantoja y ocultándose tras sus inseparables gafas de sol y la bufanda con la que no solo protege su garganta sino también gran parte de su cara, la madre de Kiko Rivera ha dejado en el aire si podría ver a su nieto Fran.

Algo que al parecer, y según ha asegurado Marisa Martín Blázquez en 'Fiesta', no habría sucedido, ya que Isabel no ha salido del hotel en ningún momento -más que para subirse al escenario- ni Jessica se habría acercado al lugar. Es más, como ha contado la colaboradora, la madre de Kiko Rivera tampoco se habría puesto en contacto con la modelo para visitar al niño.

Nuevo frente abierto

No es el único frente abierto para la cantante, que ya estaría buscando casa a las afueras de Madrid para mudarse en las próximas semanas, diciendo adiós para siempre a Cantora. Algo que por el momento no va a suceder, ya que tras actuar en Bilbao la tonadillera ha cogido el avión privado que ha usado en sus últimos desplazamientos para regresar directamente a Jerez de la Frontera, y de ahí a la finca.

Y una vez más se ha dejado ver muy seria y con una llamativa tristeza en lo poco que se le podría ver de su rostro por la bufanda y las gafas de sol, y aunque ha hecho el gesto de que todo está 'ok' con el dedo levantado, su actitud parece indicar lo contrario.