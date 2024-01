Hace apenas unos días se terminaba de completar la lista de concursantes de la nueva edición de 'GH Dúo' y sorprendía el nombre de Asraf Beno entre ellos ya que no hace ni un año desde que terminara su paso por los realities. La propia Isa P confesaba que su participación no entraba en sus planes pero le apoyaba en esta nueva aventura. El matrimonio, que acaparó titulares los últimos meses con los preparativos de su gran boda el pasado mes de octubre, volvía a estar en el foco mediático pero por otro motivo muy distinto.

Asraf Beno confesaba que tenía dudas de si su mujer podría estar embarazada y, no solo eso, sino que ha querido desvelar cómo se siente al respecto. Aunque no es "buen momento" dado que todavía no tienen una casa donde criar a su familia, está dispuesto a cambiar los planes si fuera necesario. Después de que Ion Aramendi le transmitiera sus dudas sobre si le debería dar la enhorabuena, él decía que era "bastante probable" que su mujer esté embarazada porque "han pasado una serie de cosas".

A pesar de haber hablado de ello sin tapujos y de manera directa, el concursante del reality comentaba sus dudas sobre si realmente su esposa podría estar embarazada por una "confusión de fechas" y desvelaba que la hija de la cantante tendría planeado salir de dudas esta misma semana. En plató, Anabel Pantoja salía en defensa de su prima y recordaba que es un tema muy sensible como para hablar de ello en televisión sin la autorización expresa de Isa.

Por otro lado, Germán, amigo de Asraf también en plató, aseguraba que el matrimonio tiene muchas ganas de tener a su primer hijo y que, aunque no estuviera planeado, estarían muy felices si el resultado es positivo finalmente. Ion Aramendi le pedía a Asraf que se mantuviera tranquilo, pues no han recibido respuesta de Isa P y le preguntaba qué sexo le gustaría que fuera su primer hijo en común, a lo que respondía sin dudarlo: niña. A punto de emocionarse, confesaba que todavía no ha pensado en nombres pero sin duda alguna se mostraba con muchas ganas de dar este paso con Isa y formar su propia familia juntos.

Indirectas de su madre

Las navidades no han cambiado la relación entre Isa Pantoja y su madre, Isabel Pantoja. El vínculo madre e hija no pasa por un buen momento y sus caminos cada vez están más separados. Prueba de este distanciamiento son los últimos comentarios que la tonadillera ha hecho de forma indirecta en su último espectáculo.

Isabel Pantoja se encuentra en mitad de su gira, y en su último concierto, ha aprovechado para enviar un mensaje que tenía un claro receptor. "Yo he cantado bajito muchas nanas... ¡Muchas nanas! Ya no aguanto más mentiras, más traiciones... Van a extrañarme", decía sin ningún tipo de miramiento.

Unas palabras que podrían tener un efecto directo en la relación con sus hijos. Por un lado, Kiko Rivera mantiene su perfil alejado de las polémicas y el foco mediático, para centrarse en su trabajo y su familia. Sin embargo, por otro lado, su hija Isa no ha podido evitar contestar las insinuaciones de la cantante. Y lo ha hecho en 'Vamos a ver', programa donde trabaja como colaboradora.

"Siempre echo de menos a mi madre, no solo en Navidad. Pero también os digo, he pasado unas Navidades muy felices, pero cuando tienes niños se vive de otra manera. No he estado llorando por los rincones. He estado contenta y feliz", decía Isa Pantoja en el plató ante sus compañeros. Además, confirmaba que "no he recibido ninguna llamada de mi madre".