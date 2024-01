Las navidades no han cambiado la relación entre Isa Pantoja y su madre, Isabel Pantoja. El vínculo madre e hija no pasa por un buen momento y sus caminos cada vez están más separados. Prueba de este distanciamiento son los últimos comentarios que la tonadillera ha hecho de forma indirecta en su último espectáculo.

Isabel Pantoja se encuentra en mitad de su gira, y en su último concierto, ha aprovechado para enviar un mensaje que tenía un claro receptor. "Yo he cantado bajito muchas nanas... ¡Muchas nanas! Ya no aguanto más mentiras, más traiciones... Van a extrañarme", decía sin ningún tipo de miramiento.

Unas palabras que podrían tener un efecto directo en la relación con sus hijos. Por un lado, Kiko Rivera mantiene su perfil alejado de las polémicas y el foco mediático, para centrarse en su trabajo y su familia. Sin embargo, por otro lado, su hija Isa no ha podido evitar contestar las insinuaciones de la cantante. Y lo ha hecho en 'Vamos a ver', programa donde trabaja como colaboradora.

"Siempre echo de menos a mi madre, no solo en Navidad. Pero también os digo, he pasado unas Navidades muy felices, pero cuando tienes niños se vive de otra manera. No he estado llorando por los rincones. He estado contenta y feliz", decía Isa Pantoja en el plató ante sus compañeros. Además, confirmaba que "no he recibido ninguna llamada de mi madre".

A pesar de todo, no cree que la solución se resuelva pronto. "Ella está con quien considera que debe estar, que para ella es su familia... Para mí ya es otra etapa, me he casado y elijo estar con mi familia", añadía tajantemente. "He intentado tener una buena relación con ella, pero tengo 28 años. Llega un momento en el que la vida que es que esto se trata de avanzar. Tengo una vida, tengo mi hijo y mi pareja".

"Yo respeto a mi madre, pero no la entiendo, es que llega un momento en el que todo es una realidad, no puedo sentarme y decir que todo está perfecto, porque no lo está. Tengo la conciencia súper tranquila, le he pedido perdón un montón de veces, tanto en privado como públicamente, pero no voy a dejar que me pisoteen y ya está", concluía la televisiva.