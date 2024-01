Ana Obregón comenzaba el año con polémica. 'Informalia' publicaba que la bióloga no habría donado a la Fundación Aless Lequio ningún fondo procedente de ni de los derechos de autor del libro de su hijo que terminó ella tras el fallecimiento del joven, 'El chico de las musarañas' -como anunció que haría en su presentación el pasado junio- ni tampoco de las exclusivas que ha concedido desde que nació su nieta Ana Sandra hace ahora 9 meses.

Ahora, Obregón dice "basta". Las acusaciones que ha recibido por no donar el dinero de las exclusivas a la fundación Aless Lequio han hecho que Ana estallase el pasado jueves en directo, en 'Y ahora Sonsoles'.

La presentadora defendía su honradez y su labor al frente la asociación contra el cáncer que lleva el nombre de su hijo, y no dudaba en lanzar un dardo a Alessandro Lequio después de que el italiano la acusase de "ensuciar" y "arrastrar" el legado de Aless. "Todo el mundo sabe que yo llevo 40 años trabajando. Que a mi hijo, económicamente, le he mantenido yo desde que nació hasta su entierro. Nunca me ha ayudado ningún hombre" explotaba la bióloga.

Lequio responde

Unas duras declaraciones a las que el tertuliano ha respondido este lunes en 'Vamos a ver'. Mucho más tranquilo que en los últimos días, se ha limitado a "repetir" que "Ana es una persona íntegra y honrada y puede decir o hacer lo que quiera, y no tiene ninguna obligación con nada ni con nadie" antes de confirmar que tal y como ha insinuado la presentadora -sin nombrarle en ningún momento- es cierto lo que ha contado: "Eso ya lo conté yo. En su momento me dijo que no tenía que pasar pensión por Aless porque ella iba sobrada de recursos".

Sin embargo, no ha dudado en volver el 'dardo' a Obregón al dejar claro que "sacar cosas del pasado, de hace 40 años, me parece malicioso y oscuro". "A veces la gente no tiene capacidad..." ha zanjado, sin terminar la frase, quizás para no empeorar su ya tocada relación con la actriz.

40.000 euros

La actriz se pronunció hace unas semanas, asegurando en conversación con la periodista Lorena Vázquez de 'Espejo Público', que la noticia sería producto de la "desinformación" y se habría publicado para "hacer daño". Justificando que ha puesto de su bolsillo más de 40.000 euros, y que también donó un bolso de Chanel para ser subastado para lograr fondos para la Fundación, ha aclarado que se va a quedar el importe de algunas de las exclusivas porque "tiene una boca que alimentar" y "ha dejado de trabajar" para dedicarse exclusivamente a la niña.

Además, y en este caso a través del tertuliano Pepe del Real en 'Vamos a ver', Ana ha puntualizado que si los derechos de autor del libro todavía no han llegado a la Fundación de su hijo es porque la editorial no los computa hasta final de año, dejando claro que esta cantidad sí irá a parar íntegramente a la investigación contra el cáncer como prometió en su día.

La cosa no acaba aquí, ya que declarando la guerra a Alessandro Lequio -después de que el italiano no asistiese al bautizo de su nieta Anita- la presentadora ha acusado al padre de su hijo Aless de haber filtrado esta información. "Le resulta extraño que los medios hayan tenido notificación de esta información que solo la conocen ellos, y sospecha que puede haber sido Alessandro el que lo ha filtrado" ha asegurado Pepe del Real.