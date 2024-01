Ana Obregón intervino en directo en el programa 'Y ahora Sonsoles' para defenderse de las informaciones que circulan sobre ella. La actriz ha sido acusada de no aportar a la Fundación Aless Lequio ni los beneficios de sus exclusivas ni los del libro que empezó a escribir su hijo y que ella finalizó, tal y como había avanzado que haría.

En medio de esta polémica, la actriz aclaró una serie de puntos en una conversación teléfonica con Sonsoles Ónega. "En el 2022 registramos la fundación. Hice un posado solidario para ¡Hola! y fue directamente para la fundación", comenzó explicando antes de que la presentadora apuntara que ella misma había visto los certificados de las donaciones: "Efectivamente, he visto esos papeles".

"Te lo he mandado para que veas que no me invento nada, que todo lo que he prometido lo he hecho", continuó explicando la que fuera protagonista de 'Ana y los siete'. Además, insistió en que nunca dijo que fuera a donar la totalidad de sus ganancias: "Jamás he dicho que todas las exclusivas fueran a ir a la fundación". "A la fundación me dedico cuerpo y alma, muchas horas durante el día", recalcó en el programa de Antena 3.

Ónega, que recordó que los derechos de autor del libro se liquidan en marzo, quiso preguntarle a la actriz por la persona que podría estar detrás de estas informaciones. "No lo sé. Cuando pasó lo de mi hijo, podría haberme dedicado a llorar o suicidarme. Estoy en contra del suicidio, pero era lo que tenía pensado. No lo hice porque quería ayudar a que ninguna madre de España pasara el infierno que he vivido por perder a un hijo", respondió Obregón con la voz entrecortada.

Uno de los momentos más llamativos de la llamada de Ana Obregón llegó minutos después, cuando le lanzó un duro dardo a Alessandro Lequio: "Todo el mundo sabe que yo llevo 40 años trabajando. Que a mi hijo, económicamente, le he mantenido yo desde que nació hasta su entierro. Para salvarle me tuve que ir a Nueva York por la sencilla razón de que en España no había cura. Tú no sabes el dineral que es estar allí".