Adara Molinero es una figura muy influyente entre muchos de sus seguidores, así que cualquier advertencia de la figura pública puede ser tomada como algo bastante positivo. La que se convirtiera en una figura esencial de Telecinco después de salir de un reality ha querido invitar a pensar a su audiencia en torno a la educación sexual.

Hace tan solo unos días, Molinero reflexionaba sobre su experiencia como madre joven, dejando también un emotivo mensaje dirigido a su hijo, el verdadero amor de su vida: "Cómo se puede amar tanto a esta cosita. Siempre deseé ser madre y sabía que le iba a querer muchísimo, pero nunca pude llegar a imaginar que tanto".

Advertencias para sus seguidoras

Ahora, la influencer ha decidido compartir una publicación de Instagram que recopilaba una serie de efectos secundarios de la pastilla de día después: "Que el desequilibrio hormonal que produce esta pastilla aumenta 10 veces el riesgo de sufrir un episodio depresivo, a corto o a largo plazo. Además, también aumenta el riesgo de insomnio o que te desveles en mitad de la noche... o, por el contrario, producir somnolencia y sentirte cansada todo el día.Y por último, aumenta el riesgo de que tengas un estado anímico irritable o que desarrolles ansiedad".

Adara se preocupó por sus seguidoras y decidió lanzarles una advertencia: "Cuidado, mis chicas". Lo ha hecho en el marco de la última celebración de las vacaciones de Navidad, la de los Reyes Magos. La influencer espera con ansia esta noche en la que ella también disfrutará de un roscón navideño aunque, en su caso, algo especial. Y es que Molinero se ha esmerado mucho en encontrar un roscón saludable y afín a sus gustos: sin azúcares, sin gluten y vegano. ¿Le ha pedido algo especial a los Reyes para estas navidades? Pues al parecer sí, y lo ha querido compartir con sus seguidores: "Todavía quedan los reyes. ¿Qué les habéis pedido? Yo una cámara de fotos".

De vuelta al ruedo

Adara ha vuelto al centro de lo mediático tras hacerse pública la participación de su madre en GH Dúo. Y es que Elena Rodríguez ha decidido someterse a varios retoques estéticos para lucir mejor en cámara, lo cual no ha estado tampoco exento de polémica. De hecho, fue la misma Adara la que incitó a su progenitora a pasar por manos de profesionales de la estética antes de acudir al reality por el que ella se lanzó al estrellato televisivo: "Me dijo: 'Mamá quiero que vayas guapísima a GH DÚO, no conozco a nadie que, si puede, no intente mejorar su aspecto".