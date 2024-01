Claudia Osborne se acaba de llevar un chasco tremendo al toparse con la prensa. El programa de Telecinco 'Vamos a Ver' sorprendía a la hija del cantante con un par de revelaciones que le han dejado muy mal sabor de boca.

Ajena a los medios de comunicación, la tercera hija de Bertín, fruto de su matrimonio con Sandra Domecq, recibía la triste noticia del fallecimiento de Arévalo, íntimo amigo de su padre, de la mano de la reportera. Ante la noticia, se llevaba las manos a la cara y torcía el gesto pronunciando un "no me digas". Al parecer, Claudia ha hecho caso omiso de la prensa rosa durante estos días: "Lo llamaré ahora, es que no he visto nada...".

Las sorpresas no quedaban aquí. Las reporteras quisieron saber cómo se encontraba Bertín de su enfermedad, lo que dejaba aún más boquiabierta a su hija: "¡¿Qué dices?! Ya te digo, si es que no me he enterado de nada hoy". Y es que el cantante se habría contagiado de Covid, razón por la que no habría podido asistir al velatorio de su gran amigo Arévalo, según fuentes cercanas confirmaron a Telecinco. De momento, el cantante estaría recuperándose de los síntomas en su casa de Sevilla y no habría podido trasladarse a Valencia, lugar donde descansa el cuerpo del humorista.

Tampoco ha evitado dar su opinión acerca de la última polémica de su padre; la referida a su decisión de no hacerse cargo del bebé que acaba de tener con Gabriela Guillén. Recordemos que Bertín ofreció unas polémicas declaraciones en exclusiva a la revista '¿Hola!' donde se pronunció acerca de su inminente parternidad, que por fin se ha producido: "No voy a ejercer de padre, no me toca".

Ante la pregunta, Claudia Osborne se ha posicionado a favor de su padre: "Respeto a mi padre, respeto a Gabriela y respeto a todo el mundo. Lo único que puedo decir es que adoro a mi padre, que es una buenísima persona y que le respeto muchísimo".

La última discusión

Bertín Osborne decidió abrirse ante el programa de Cuatro 'En Boca de Todos' sobre cómo se sentía tras el fallecimiento de su amigo. Y es que al parecer una de sus últimas conversaciones terminó saliéndose de tono tras una advertencia del cantante: "Le pegué un broncazo. Le dije de todo y no sabes lo que me arrepiento porque le dije 'cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia...' Cuando me lo contó anoche José Luis casi me da a mí un infarto porque me arrepentí de habérselo dicho".

Y es que Bertín había observado que desde el fallecimiento de su mujer su amigo Arévalo "se medio abandonó. De repente se ha puesto en 40 kilos más de lo que debería pesar, no andaba porque le dolían las rodillas".