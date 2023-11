La relación entre Laura Escanes y Álvaro de Luna parecía un cuento de hadas... pero nada más lejos de la realidad. Lo confirma su ruptura definitiva. Sin embargo, a pesar de que en sus redes sociales parecía no caber más amor entre ellos, en su corta relación ha habido más crisis. De la última no lograron recuperarse, de ahí el adiós.

La primera crisis de ambos tuvo lugar en agosto. De hecho, lo dejaron para darse un tiempo: un tiempo que duró un mes, ya que en septiembre se dieron una nueva oportunidad. Poco duró.

Álvaro de Luna ha dejado de seguir a Laura en redes sociales, no así al contrario. De hecho, ella ha enviado mensajes cariñosos hacia él, que se muestra más dolido y distante.

Estas últimas horas ha vuelto a producirse un giro en el guión, de nuevo de la mano de la influencer. Esta vez, ha tenido lugar en Twitter; directo y cargado de amor. Escanes reaccionaba al galardón de su ex pareja con un mensaje conciso: "Todo contigo. Merecidísimo, y admirándote siempre".

Sin mucho más que añadir, Laura agradecía el respeto a sus seguidores en este día tan especial para ella, que no quería que se empañase por esta ruptura: "Solo gracias por el respeto. Ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo". Sin querer ser muy directa, terminaba con unas bonitas palabras en relación a su noviazgo con Álvaro: "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo".

Por parte del artista, no ha habido ninguna declaración al respecto, aunque las redes ya se han lanzado a hablar sobre lo que podría estar pasando entre los dos.