En el día de ayer, Laura Escanes rompía su silencio a través de su perfil de Instagram para desvelar cómo se encontraba tras la ruptura con Álvaro de Luna. "Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien. Y luego pasan estas cosas... y entonces qué. Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo" anunciaba la influencer.

Sin mucho más que añadir, Laura agradecía el respeto a sus seguidores en este día tan especial para ella, que no quería que se empañase por esta ruptura: "Solo gracias por el respeto. Ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo". Sin querer ser muy directa, terminaba con unas bonitas palabras en relación a su noviazgo con Álvaro: "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo".

El disfraz como guiño a Chenoa

Sin embargo, horas más tarde, volvía a colgar un storie en su perfil de Instagram con el que mostraba cuál era su disfraz de Halloween y ¡atención! porque la influencer elegía a Chenoa como referente.

"Mi disfraz de Halloween es un chándal gris" escribía en la imagen, haciendo referencia al momentazo que vivimos hace años cuando Chenoa bajaba de su casa para atender a los medios de comunicación y confesar que su ruptura sentimental con David Bisbal era una realidad y pedía respeto para esos momentos tan duros.

Así, Laura celebró Halloween con 'pocas ganas' y con un chándal gris como 'duelo' de esta reciente ruptura amorosa con Álvaro de Luna que trascendía públicamente el pasado fin de semana.