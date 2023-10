Laura Escanes se encuentra en un momento personal muy especial. La influencer está dando sus primeros pasos en cuanto a lo profesional en la televisión y a la par continúa construyendo una bonita historia de amor junto al cantante Álvaro de Luna. Ninguno de los dos esconde su relación y sobre todo Escanes siempre se muestra muy abierta a contestar a las preguntas en torno a su vida personal, aunque sin ofrecer todo lujo de detalles.

Allí frente a la prensa no tuvo problema en responder cómo sentía esta etapa en la que volvía a tener una relación de lo más mediática, tal y como ya vivió durante siete años con el crítico televisivo Risto Mejide. Con respecto a la pregunta de si lo estaba viviendo de la misma manera, contestó que "Cada relación es diferente". Escanes aclaró cómo percibía ella la circunstancia: "Con cada persona tú también proyectas una relación diferente". Ante la presión mediática, confesó que "lo lleva de la mejor manera que puede".

Al hilo del anuncio de embarazo de Marta Lozano, Escanes confesó que en realidad ella ya lo sabía porque habían coincidido una semana antes de que hiciera pública la noticia. Y es que muchas personas de su entorno ya están entrando en este momento de sus vidas, lo que ella considera algo bueno: "El hecho de tener amigas que estén en tu misma etapa vital facilita". Sin embargo, aclaró que no es precisamente lo que ella está pensando en este momento: "Álvaro ahora está en la ecuación, pero... Ahora mismo no está en mis planes, ya veremos en un futuro". Eso sí, la influencer no descarta que en un año cambien las cosas y sí que forme parte de sus planes.

Una relación idílica

Laura Escanes también quiso aprovechar este espacio para aclarar los comentarios sobre la ansiedad que le produjo la escena viral que protagonizó junto a Álvaro de Luna sobre el escenario de uno de sus conciertos. El cantante sorprendió a la influencer sacándola al escenario para cantarle su canción 'Todo Contigo' y el vídeo dio la vuelta al mundo. "No es que ese momento me diera ansiedad, porque fue precioso y estaba como en una nube, pero sí que al día siguiente los mensajes eran idealizando".

La relación de Escanes y de Luna se hizo pública en la Nochevieja del año pasado y muchos ya preguntan acerca de una posible boda -lo que para Laura sería la segunda-. Ella no tuvo reparo en contestar: "Sí, ¿por qué no? Yo creo en el amor". En cuanto a una planificación en mente, Escanes contestó que "y tanto que sí" y que eso siempre estaba en la cabeza.