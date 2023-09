Laura Escanes está "muy sensible". Así lo ha asegurado a través de sus redes sociales, donde ha confesado que se encuentra en este estado porque esta semana se cumplirán cuatro años desde que conoció al amor de su vida.

Laura Escanes y Risto Mejide se separaron en septiembre del año pasado, tras siete años de relación en la que tuvieron una hija, Roma. Tras la ruptura, sobre la que se llegó a especular con que podía estar relacionada con un nuevo amor de la "influencer", ambos han rehecho su vida. Laura Escanes ha encontrado el amor en el músico Álvaro de Luna. La pareja está más que consolidada. O, al menos, eso es lo que transmiten a través de las redes sociales, donde son habituales las muestras de cariño del uno al otro.

También Risto Mejide, quien ha iniciado una relación con una mujer más joven que él. La diferencia de edad entre ambos cuando se conoció la noticia, hace ya meses, generó mucha polémica en las redes sociales, ya que muchos señalaban que el presentador buscaba mujeres más jóvenes para mantener una posición dominante en sus relaciones.

Esta semana Laura Escanes ha sorprendido a sus seguidores con una emocinante confesión. "En una semana hará cuatro años que conocí al amor de mi vida y me pongo sensible", escribió acompañando un vídeo en el que se le puede ver visiblemente emocionada.

No fue el único. Minutos después colgó otra historia también cargada de sensibilidad. "Hoy mi hija me ha dicho 'mami, no te voy a olvidar nunca' y claro, yo, entre que estoy premenstrual y que en una semana va a cumplir cuatro años y que mañana es día de intercambio, pues estoy hecha un mar de lágrimas", escribió.

Laura Escanes nació en Barcelona en 1996. Es conocida por su faceta como "influencer", que también la ha abierto las puertas al mundo de la moda, llegando a desfilar en la New York Fashion Week, y también de la televisión. En la pequeña pantalla ha participado en "Planeta Calleja", "La resistencia", "El hormiguero" o "El desafío".