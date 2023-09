Después de protagonizar uno de los momentos más románticos de este verano, cuando Álvaro de Luna daba un concierto, Laura Escanes ha reaparecido ante las cámaras este viernes en el desfile de Mans para la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023 y lo ha hecho acompañada por el artista.

Con unos looks muy atrevidos, sonriendo sin parar y con unas gafas de sol para aportarle ese toque sofisticado a los outfits... la pareja reaparecía ante las cámaras y posaba ante ellas por primera vez desde que hicieron pública su relación sentimental.

"Todo genial, siempre os cuento lo mismo" nos comentaba la influencer, que una vez que se ponía delante de las cámaras, su pareja se marchaba para dejarle a ella todo el protagonismo. Feliz de estar en el desfile de Mans, nos confesaba que iban vestidos con "total look de ellos" porque "me gusta mucho todo lo oversize, me encanta".

"Hay muchas críticas siempre"

En cuanto a cómo lleva la famosa 'vuelta al cole', Laura nos explicaba que "muy bien, rutina, trabajo, proyectos, todo fenomenal" y ante su nuevo proyecto como presentadora de televisión en TV3, nos explicaba que está "con miedo, con mucha presión encima porque hay muchas críticas siempre".

La influencer se encuentra bien, pero recuerda que "depende del día que me levante" porque "al final las redes sociales son maravillosas, pero estamos súper expuestos y recibir según qué comentarios no nos hace un favor, pero ni una crítica sobredimensionada ni un halago que no tiene sentido".

Por último, Laura nos comentaba su cambio de actitud con la prensa. Ahora habla con total naturalidad de su relación, aunque al principio no fue así: "Un poquito sí, al principio, me preguntábais cosas que yo no sabía tampoco" y recordaba que en algún momento si ha salido huyendo de las preguntas ya que "no quería comentar, depende un poco del momento en el que se esté".