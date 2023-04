Todo podría ser distinto a como parece en redes. Los rumores sobre una supuesta ruptura entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez suenan con mucha fuerza. De momento, ninguno de los dos lo desmienten.

Tal y como apuntan varios medios portugueses, la relación entre Cristiano y Georgina pasa por un momento "delicado". El futbolista, dicen, estaría "cansado" de la actitud de su novia por su imagen "forzada y frívola", "alejada de la realidad".

Cristiano no está feliz

Este tema se convirtió en el principal debate del programa luso 'Noite das Estrelas' de la cadena CMTV. El psicólogo Quintino Aires analizó la situación que vive la todavía pareja. Y es que los últimos comportamientos de Cristiano podrían demostrar dos cosas, según el prestigioso psicólogo, "que su vida personal no vive un momento feliz, y que su distanciamiento con su madre, Dolores Aveiro, tampoco le sienta bien".

Otro de los tertulianos, Daniel Nascimento, cargó directamente contra Georgina. "Ronaldo no está feliz, Georgina se pasa el día metida en un centro comercial de Raid y eso a 'Cris' no le empieza a hacer gracia, no hace más que gastar" dijo el periodista y colaborador del programa.

"No están bien y es probable que se separen"

Leo Caeiro, muy amigo de la madre de Cristiano, puntualizó que él "lo lleva diciendo varios meses", "no están bien y es probable que se separen, la realidad es que se ha hartado de ella, están juntos para alimentar el producto", sentenció.