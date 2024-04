La opinión experta de una dermatóloga sobre la nueva crema del Mercadona.

Recientemente Mercadona ha vuelto a sorprender con sus novedades en la sección de higiene personal, belleza y maquillaje. La popular cadena de supermercados ha lanzado un nuevo gel-crema seborregulador de la línea Matifica que se enmarcha en la marca blanca por excelencia del Mercadona, Deliplus. ¿Qué es? Se trata de una crema matificadora indicada para hidratar y reducir las imperfecciones en pieles grasas y mixtas.

¿Qué opinan los expertos?

Leire Barrutia es médico dermatóloga con un máster en dermatología estética con consulta online y presencial en Bilbao. En su cuenta @dermisphere, seguida por casi 300.000 seguidores, ofrece trucos, consejos y recomendaciones. Entre sus últimas publicaciones, la doctora Barrutia se ha pronunciado sobre el nuevo gel-crema, indicando sus puntos a favor y contras.

"No me gusta que no sepamos qué porcentaje lleva de los distintos ingredientes activos, pero sí vemos que la niacinamida es uno de los primeros ingredientes", expone. A su juicio, la niacinamida es "interesante" porque es un activo que controla la producción de grasa y además, es calmante y antiinflamatorio.

Entre otros puntos a favor, lleva ácido mandélico, es decir, un alfa hidroxiácido con acción exfoliante para desobstruir los poros que lleva también diversos activos hidratantes como la glicerina o el ácido hialurónico.

Por otra parte, entre los ingredientes también aparece ácido salicílico, el cual constituye un gran activo para pieles mixtas y grasas porque es seborregulador y también exfoliante para desobstruir los poros y mejorar las imperfecciones.

¿Es recomendable o no?

Por todo ello, en palabras de la dermatóloga Leire Barrutia, el nuevo gel-crema seborregulador del Mercadona lleva una buena combinación de activos junto con otros que también son calmantes y reparadores como el pantenol o el extracto de camomila. "No me gusta que lleve perfume, pero no me parece mal para el precio que tiene", concluye.