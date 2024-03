No pidas este permiso laboral antes de agosto de 2024: a partir de entonces será pagado

La Ley de Familias aprobada por el Gobierno continúa el trámite parlamentario con la intención de que esté en vigor esta legislatura. Por eso, se tramitará por procedimiento de urgencia, según acordó este martes la Mesa del Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo aprobó el anteproyecto de la ley de familias en diciembre para su tramitación por vía de urgencia, con el objetivo de aprobar la norma antes de verano, ya que se trata de uno de los hitos del Plan de recuperación de la UE e incorpora la directiva europea de conciliación de 2019 que España está obligada a trasponer.

La nueva ley, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, fue aprobada sin la prohibición del "pin parental" después de que el departamento de Ione Belarra retirara esta medida por recomendación del Consejo de Estado. Eso sí, la exministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, presentará enmiendas a esta Ley que ella misma diseñó desde su departamento en la pasada legislatura.

La diputada exigía al PSOE a principios del mes de marzo ser más "ambicioso" defendiendo que la norma necesita una "actualización" debido a la "emergencia de conciliación" existente. La norma incluye tres nuevos permisos para el cuidado de familiares o convivientes, asimila las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas y reconoce los diferentes tipos de familias, como adoptivas, reconstituidas, LGTBI, con algún miembro con discapacidad, múltiples o acogedoras.

Permisos por nacimiento

Una de las enmiendas es la ampliación de permisos por nacimiento de las actuales 16 semanas a los nueve meses, de los que seis serán obligatorios, intransferibles y remunerados al 100%, y los otros tres que se pueden disfrutar durante los tres años posteriores al nacimiento.

Permiso de 8 semanas retribuido

Otra de las enmiendas está encaminada a hacer retribuido el permiso de 8 semanas por cuidados, que según la actual norma se puede disfrutar con hijos menores de 8 años. Hasta ahora, estas semanas no eran compensadas económicamente, pero a partir de ahora la mitad, es decir, cuatro de esas ocho semanas, serán retribuidas. Pero, ¿a partir de cuándo? Esta novedad no comenzará hasta agosto de 2024, por lo que los expertos laboralistas recomiendan no solicitar este permiso hasta esa fecha, el mes de agosto.

La solicitud del permiso se deberá comunicar con antelación a la empresa (10 o 15 días en el caso de los funcionarios). El permiso podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla 8 años.

Entre otras enmiendas figuran la ampliación y universalización de la ayuda por hijo a cargo para llegar a los 200 euros mensuales; y permisos por duelo gestacional.