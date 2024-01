¿Eres de los que ve un radar y le suben las pulsaciones, incluso aunque vayas a tu velocidad? Ten en cuenta algo: uno de cada tres no continen un dispositivo dentro y su único objetivo es hacer creer que sí para que levantes el pie del acelerador si vas un poco pasado de vueltas. Es decir, que no siempre que veas uno y vayas por encima del límite te van a multar. Es posible que tengas suerte y te libres.

Descubre si la caja tiene un radar o está vacía

No todas las cajas de radares tienen un velocímetro dentro. De hecho, Pere Navarro ha confesado que una de cada tres está vacía. Sirven igualmente para 'asustar' al conductor que corre y conseguir que levante un poco el pie del acelerador sin tener que invertir en estos caros dispositivos.

El truco es sencillo: mirar bien los agujeros de las cajas. A ser posible, que lo haga una persona que no esté conduciendo el vehículo. Lo que debe hacer es fijarse y detectar si hay una lente. En caso de que haya nada visible es imposible que se ubique dentro un radar. Eso sí, no te fíes en exceso porque la DGT mueve periódicamente los cinemómetros y puede que de un día para otro aparezca uno. Y ten en cuenta también que otros están ocultos y no se ven a simple vista. Conclusión: respeta los límites.