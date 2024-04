La hija de El Cordobés responde al comentario más desagradable recibido: "¿Eres adicta?"

La Feria de Abril de Sevilla ha batido récords este año. No hay famoso o famosa que no se haya paseado con sus trajes de flamenco por la feria mientras bailan, beben, se hacen selfies o posturean. Sin embargo, no están todos los que son. Y precisamente que haya gente andaluza que no ha pisado feria ha llamado la atención de algunos. Tanto que han llegado a preguntar que si no lo hacen "por tener problemas de adicciones para no estar en contacto con alcohol u otras sustancias".

La desafortunada pregunta la ha recibido Alba Díaz Martín, la hija de El Cordobés y de Vicky Martín Berrocal.

Acción, reacción

Alba Díaz ha alucinado al encontrarse con esos comentarios en sus redes sociales. Tanto que ha decidido hablar pero no por dar explicaciones sobre por qué ha ido o no a la feria sino para hacer una madura reflexión sobre la vida, la seguridad, los valores y los principios. "Es súper importante no pasar por los moldes si no queremos y eso no significa ser raro, es increíble que hoy en día no beber, estar en tu casa tranquilo o que no te guste el flamenco o beber hasta acabar caída doblada en un matorral resulte llamativo". En este sentido, no entiende la forma en que "predomina lo banal, el caos y las carencias".

Por este motivo lanza este consejo. "No cedas a la presión social ni hagas nada por complacer, que nadie te diga lo que tienes que hacer, actúa por convicción y, sobre todo, haz aquello que te dé paz interior para cuidar de tu energía".

Preocupación

Estos días su muro de Instagram se ha llenado de preguntas de gente muy sorprendida por su ausencia en la Feria de Abril. "Iré cuando me apetezca, no lo haré cuando no". Así de fácil.