Si no te has enterado del dichoso croquetagate, es que vives en una cabaña aislada en la tundra rusa. La que se ha armado en este país por unas croquetas de paella (con chorizo). ¡Ya están estos ingleses otra vez!

Me sorprende semejante sarpullido patriótico en defensa de la pureza de nuestra gastronomía, cuando no hace tanto, la famosa cadena de supermercados Tesco dejó que se colara otro monstruo de Frankenstein en sus estanterías. Hablo del sándwich de paella (con chorizo). Una entidad lovecraftiana más allá del entendimiento humano que te sume en profundo estado depresivo nada más verla y solo el estómago alienígena de Jar Jar Binks podría resistir. Me parece más ofensivo un sándwich que una croqueta de paella, pero, si mal no recuerdo, los aspavientos del personal no pasaron del chascarrillo.

Yo aquí veo cadena perpetua. No sé vosotros. pic.twitter.com/DzIKZP7ZPb — PinkyGrace🌹 (@PinkyGrace_) 3 de noviembre de 2017

Y qué decir del Dr. Moreau de la cocina, el canadiense Dre Pao. Desconozco qué agencia secreta ha pretendido desestabilizar España, pero la ofensiva en las postrimerías del año está siendo tocha. Resulta que al bueno de Pao se le ha ocurrido hacer una paella de Kit Kat (sin chorizo), sustituyendo todos los ingredientes de tan sacra receta por chocolatinas, cereales y yogur, entre otras lindezas. La imagen se queda impresa en tu cerebro durante horas, es posible que necesites apoyo psicológico para superarlo, pero ahí está. Y no pasa nada.

Justo como lo hacía mi abuela 🥰 pic.twitter.com/fGqmKBSYyo — Alexelcapo (@EvilAFM) 20 de noviembre de 2023

Algo tienen las aberraciones gastronómicas, pues a los españoles nos encanta hablar de ellas. Y no hace falta mirar muy lejos, basta con recordar que en nuestra tierra tenemos turrón de patatas fritas, chocolate con anchoas o polvorones con torrezno. Y si falla la logística, siempre podremos recurrir a una receta españolísima reivindicada por David De Jorge: el bocadillo de Nocilla (con chorizo).