Pican con el pene. Así lo han descubierto los investigadores japoneses tras observar que los marchos de la avispa solitaria se defienden de sus depredadores picándolos con unas púas que envuelven sus genitales al no tener aguijón. Es cierto que no les inyectan veneno, pero se defienden con las espinas que acaban en el vientre de sus depredadores. La picadura venenosa es notoria entre los insectos: las abejas y las avispas en particular son conocidas por permitir que estas estructuras salgan disparadas de su abdomen para clavarlas en el cuerpo de los atacantes.

Sin embargo, hasta ahora se ha asumido que solo las abejas y las avispas hembra pueden defenderse de esta manera. Esto se debe a que el aguijón venenoso se desarrolló a partir del aguijón hembra que pone huevos, que los machos no tienen. Un dolor sorprendente Fue gracias a una picadura accidental que científicos japoneses descubrieron este mecanismo de defensa en las avispas macho que, a diferencia de las hembras, no tienen el temido aguijón que contiene el veneno. Investigaciones posteriores dejaron en claro que el dolor fue causado por dos objetos punzantes que el animal puede disparar desde su abdomen. Sin embargo, a diferencia de la picadura de la hembra, los machos no transfieren ningún veneno con esta picadura, observaron los investigadores. Explican que las estructuras afiladas son partes del aparato genital de los machos: las dos extensiones se encuentran lateralmente alrededor del pene real del insecto. En principio, tales estructuras ya se conocían, pero anteriormente se suponía que solo tenían una función durante el emparejamiento. En la boca de una rana Pusieron avispas macho de esta especie frente a los parientes japoneses de nuestras ranas arborícolas. Los anfibios aceptaron con gusto a la presa, pero resultó que, en muchos casos, volvieron a escupir las avispas después del ataque. La razón quedó clara en las grabaciones de la película: las avispas macho clavaron sus aguijones genitales en la lengua o la boca de los atacantes. Sin embargo, cuando los científicos usaron pinzas para privar a los insectos de su arma, todas las avispas terminaron finalmente en el estómago de las ranas. Entonces, al igual que las hembras usan sus espinas venenosas, los investigadores concluyeron que los machos de A. gibbifrons usan sus genitales para defenderse. Es la primera evidencia del uso de un aparato genital para este propósito, dicen los investigadores. Referencia Male wasp genitalia as an anti-predator defense. Shinji Sugiura, Misaki Tsujii. Current Biology, VOLUME 32, ISSUE 24, PR1336-R1337, DECEMBER 19, 2022. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.11.030