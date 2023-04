Toda la vida obedeciendo sin ganas a nuestros padres para hacer la cama y ahora resulta que lo mejor es no hacerla. O al menos esa es la moda que se apoya en argumentos beneficiosos para la salud. Si bien es cierto que una parte de la población es partidaria de hacer la cama por su apariencia de orden en la casa, la otra parte de la sociedad resta importancia a este asunto e incluso se alegra de estudios como estos.

Existe una auténtica controversia: hay quien no quiere saber nada de hacer la cama por la mañana y quien no puede prescindir de ello. Sin embargo, según algunos estudios recientes, se ha descubierto un aspecto bastante significativo para su salud. Por mucho que sea un acto normal y esperado hacer la cama, no es en absoluto una buena idea, de hecho es un error muy grave. Esto se debe a que en la cama se esconden más de un millón de ácaros, cuya finalidad es alimentarse de la piel muerta durante la noche.

De hecho, lo ideal sería cambiar las sábanas y fundas de almohada al menos dos veces por semana. Es importante que nada más levantarse por la mañana ventile la habitación, retire las sábanas de la cama y ponga las almohadas en la ventana. Es aconsejable esperar al menos la tarde o la noche antes de hacer la cama. De esta forma los ácaros desaparecerán casi por completo y podrás utilizar algún desodorante en spray para tejidos.

Al menos una vez al mes, no olvide higienizar y desinfectar a fondo el colchón y la funda del colchón, utilizando quizás una aspiradora y un limpiador de vapor. Lo mismo ocurre con el edredón/colcha y las distintas almohadas, lo ideal sería cada 5-6 meses. Los estudios proceden de varias universidades de renombre de todo el mundo, como la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Kingston, en Londres.

Quienes tras una minuciosa investigación han confirmado que esta acción habitual puede provocar reacciones en la piel o incluso psoriasis debido a la proliferación de bacterias provocada por la alta temperatura. Los ácaros y el polvo tienden a acumularse y la esperanza de vida de las bacterias tiende a aumentar a lo largo del año. Sólo tienes que cambiar este aspecto en tu cama para obtener más beneficios.

Para los alérgicos es clave ventilar

Para las personas que sufren de alergias o asma es una práctica muy recomendable. Pero, por otra parte, no es ni mucho menos la única forma de reducir los ácaros. Incluso es una tarea insuficiente si el aire que entra para ventilar es caliente y húmedo. Además, dejar la cama deshecha permite que haya más contacto entre el ambiente y las sábanas donde después nos tumbamos.

No obstante, hacer la cama tiene efectos beneficiosos para nuestra salud mental, ya parece estar suficientemente demostrado que mejora la concentración, la productividad… ¡incluso podría ayudar a dormir mejor! Así que, lo más recomendable es abrir las ventanas, dejar la cama deshecha y permitir que el aire fresco pase entre las sábanas. Así se secará el sudor y se enfriará la cama, creando un ambiente más hostil para los ácaros.