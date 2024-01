El antiguo edificio "Carnicerías", muy cerca de obtener una solución definitiva

El antiguo edificio Carnicerías, un inmueble que se encuentra en la Plaza Mayor y las calles Trasalfóndiga y Zapateros, construido en el 1900 y catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Toro, un hecho que implica que se limite la demolición, tanto parcial como total, presenta novedades con respecto a su "solución". Rafael González, alcalde de Toro, señaló que, tras una reunión con los propietarios afectados por el deterioro del edificio, ya que les impide tener sus locales abiertos al público, se llegó a un "entendimiento", ya que se comunicó que los trámites se reanudan. "Aunque llevan sus plazos, estamos en vías de obtener una solución definitiva para las dos partes que sea satisfactoria", emitió el primer edil toresano. En ese sentido, González resaltó que "se iniciará un expediente administrativo que concluirá con los pasos que marca la ley". El primer edil volvió a remarcar que se está encima de ello, al igual que con el tema del Palacio Bustamante.

El problema del edificio Carnicerías lleva desde hace tiempo; concretamente en el mes de marzo del 2022 el Ayuntamiento notificó a los propietarios del edificio que se iniciaba el expediente de la "declaración de ruina inminente de una parte del inmueble y de ruina para el resto", además de adoptar varias medidas para evitar problemas y daños tanto personales, como materiales. En el mes de diciembre de ese mismo año la institución municipal, para evitar el derrumbe y resto de daños, inició los trabajos de apuntalamiento del edificio y de esa forma evitar problemas mayores, como puede ser su derrumbe; actualmente, se puede observar como los puntales forman casi parte de la fachada del edificio.

Tras el paso del tiempo y sin soluciones a la vista, los vecinos y propietarios han "protestado" en varias ocasiones pidiendo una "solución definitiva" al problema que se enfrentan. Concretamente, en julio del 22, los comerciantes y vecinos afectados ya reclamaron una solución, ya que el problema repercute de forma negativa a la actividad de los negocios de ambas calles; además, los vecinos de la zona también impusieron sus quejas tanto por el peligro de derrumbe como por la suciedad acumulada.

Un año después, en julio del 2023, los afectados volvieron a emitir su descontento al equipo de Gobierno actual en el Ayuntamiento de Toro para que "no se olvidara del problema" que seguía existiendo con el edificio "Carnicerías". En noviembre del pasado año, la institución volvió a retomar la búsqueda de una solución definitiva al problema; en esa línea el primer edil habló de "consensuar con los propietarios", algo que, según las últimas novedades, se está haciendo. En otra línea, González también habló de la "posibilidad" de rebajar el grado de protección del inmueble planteada en el anterior mandato.

De las últimas informaciones de las que se tiene constancia, en diciembre del 2023, los propietarios de los negocios afectados por la situación del edificio volvieron a reclamar una "solución urgente", resaltando que siguen afectados; además, incidieron en que ellos, actualmente, están pagando los impuestos correspondientes, aún no usando las instalaciones. A su vez, los negocios afectados por la situación del edificio opinaron que con la entrada del año 2024 "la situación será igual y no habrá solución", declararon. Pero, como comunicó el alcalde de la localidad, actualmente se está trabajando en ello para poner por fin una solución que sea definitiva y que beneficie a todas las partes implicadas. Un hecho que esperan impacientes los comercios de la zona, ya que, como ya narraron: "no queremos que se olvide que seguimos perjudicados".