Los propietarios de los negocios afectados por la situación del edificio «Carnicerías», un bloque en ruinas que tuvo que ser apuntalado para evitar su derrumbe, siguen esperando una solución «lo antes posible». «El tiempo va pasando y todavía no vemos nada, ninguna solución», infieren los afectados.

Hace un mes, más o menos, el equipo de Gobierno actual del Ayuntamiento de Toro comunicó que se ha retomado la búsqueda de una solución para el edificio; concretamente, el primer edil toresano, Rafael González, aseguró que sí que había necesidad en «buscar una solución urgente», por lo que, desde el ayuntamiento, tratarán de consensuar con el resto de los propietarios, ya que, uno de ellos, es la propia institución municipal.

Los afectados agradecen las palabras del equipo de Gobierno, «ya que parece que se han movido», recalcan, pero «queremos que se tomen medidas ya. Todavía estamos afectados», vuelven a insistir los propietarios afectados; y es que, no ven que llegue una solución. Los propietarios de los negocios infieren en que ellos, actualmente, están pagando los impuestos correspondientes, aún no usando las instalaciones. Además, según manifiestan, los negocios que se encuentran allí forman parte del pueblo, por lo que el cierre repercute a la economía local.

Algunos de los negocios afectados por la situación del edificio llevan, prácticamente, dos años cerrados; otros, siguen abiertos, pero, aún así, también están perjudicados con la situación, ya que, como afirman, «cada vez pasa menos gente por allí». La situación, a pesar del tiempo de espera, parece que sigue igual, o eso opinan los negocios: «Llegará el 2024 y seguiremos esperando. Estaremos pagando nuestros impuestos y todavía no habrá una solución», señalan. Y es que, lo único que quieren es que no se les olvide que siguen perjudicados; que han pasado dos años y se ven en la misma situación del principio: no sabiendo qué pasará.

Una larga espera: «No vemos ni principio ni final»

El tiempo de espera que hay desde que se comience a poner la solución al problema al que se enfrentan estos negocios toresanos, no es corto, ya que, «una vez que se tomen las medidas y nos den soluciones, después hay que contratar al albañil o lo que sea necesario y eso lleva su tiempo», detallan. Además, ha pasado el verano; una época donde el ambiente aumenta y Toro se llena de más gente. Durante el estío, ofrecieron a varios de los negocios situados en los alrededores del edificio Carnicerías alquilarlos, pero, no pueden: «estamos atados de manos», resaltan.

Una situación a la que se enfrentan día a día y a la que no ven fin, «pero tampoco principio». Por todo ello, vuelven a instar al Ayuntamiento una «solución urgente, y confian que se cumpla pronto la medida que propuso la institución municipal, ya que, esperan que «de verdad se tomen las medidas. En dicha solución, González habló, además, de la posibilidad de «rebajar el grado de protección del inmueble», y que se estudiará una futura revisión del planeamiento urbanístico, ya que «es excesivamente exigente en algunos puntos». Y es que, la escena con la que se encuentra cada transeúnte que pasa por la calle es la de una situación «terrorífica» que se espera que tenga fin.