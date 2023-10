"Me gusta crear piezas únicas cuando el ‘fast fashion’ acaba con la identidad de los productos"

Sus llamativos pendientes ya son un complemento decisivo en los looks más arriesgados en modelos y famosas. Carmen García (Toro, 1986) supo desde pequeña que lo suyo era la moda, un mundo que se adapta a su desbordante creatividad. En 2016, creó la marca Verbena Madrid, una tienda de complementos demandada por las "celebrities" y tema de portada de las revistas. La toresana, que además es directora de marketing y publicidad de la marca internacional Silbon, explica qué le llevó a su actual profesión: "La moda siempre me había apasionado y me seducía mucho la idea de poder convertir esa pasión en profesión". Hoy, García lleva sus innovadoras y atrevidas ideas de Toro al mundo.

–¿Por qué decidió apostar por el mundo de la moda?

–Mientras estudiaba el Grado de Publicidad y RRPP supe que necesitaba algo más específico. La moda siempre me había apasionado y me seducía mucho la idea de poder convertir esa pasión en profesión. Me formé a la vez para poder especializarme en este sector y tener un valor añadido al terminar. Encontré varios programas novedosos en ese momento que fueron muy útiles.

–¿Dónde cree que se encuentra la clave del éxito en su profesión?

–Como siempre, el trabajo duro es la clave. La creatividad, conocer las tendencias, los procesos y los ciclos de la moda son importantes, pero la base de todo es el esfuerzo y no tirar la toalla.

–¿Cómo nace su pasión por la moda?

–Desde pequeña fue un mundo que me gustó. Mi madre y mi tía eran unas apasionadas, por lo que siempre estaba rodeada de revistas que me resultaban divertidas, inspiradoras y me permitían viajar a otros mundos estéticos. Cuando le doy valor a las prendas entiendo su historia, su proceso creativo, las técnicas artesanales, el universo creado a través de la comunicación de las marcas, las disciplinas artísticas implicadas en cada colección… Es un universo muy rico que, cuando profundizas, se convierte en una fuente inagotable de creatividad e inspiración.

–¿Cuáles son los lugares donde más demanda hay?

–Depende del producto. Por supuesto, hay potencias con mayor poder adquisitivo que influyen en el proceso creativo para que las marcas de moda puedan dirigirse a esos mercados de forma exitosa. Dentro de esas potencias existen también diferentes zonas demográficas y diferentes corrientes. Es importante saber qué ofreces y dónde quieres llegar para satisfacer esa demanda. Por ejemplo, antes de la guerra de Ucrania, el mercado ruso era una gran potencia para las marcas de lujo. Ahora, ese mercado está parado. El mercado asiático está fuerte y el americano, que siempre ha sido bueno, está sufriendo una ralentización debido al panorama socioeconómico. En el mercado latinoamericano hay zonas muy lujosas con muchas posibilidades y, pensando en un público más masivo, tienen una gran ventaja: el volumen (las cifras de las campañas digitales son espectaculares allí). Europa lo ha pasado mal desde el covid pero empieza a recuperar y esperamos que resurja como el ave fénix.

–Las redes sociales son una herramienta. ¿Cuál es la que más utiliza para su trabajo?

–Sin duda Instagram. En el mundo de la moda es todavía la número 1 a pesar de que TikTok llega muy fuerte. También uso mucho Pinterest, me ayuda a crear ‘moodboards’ de inspiración cuando diseño o tengo que crear una nueva campaña.

–¿Cuál ha sido su experiencia profesional más satisfactoria?

–La verdad es que tengo muchísima suerte en este sentido. He disfrutado todas y cada una de las etapas que he vivido. Si tengo que elegir, sin duda sería Verbena Madrid, la marca que he creado junto a mi socia Cristina. Ver crecer algo desde cero, con todo el esfuerzo y pasión que le hemos dedicado y que lo publiquen las mejores revistas de moda con las que soñaba en trabajar de niña o que salga en la tele porque las ‘celebrities’ nos lo piden, es un sueño. Pero soy muy consciente de que no hubiese podido llegar hasta allí sin mi experiencia en Joyería Suárez y el lanzamiento de Aristocrazy, sin Landscape Film Festival, un proyecto increíble que monté en Barcelona junto a Marta, mi primera socia, sin mi paso por el Grupo Durán, Jonndo o Loewe. Todas estas experiencias me han hecho crecer muchísimo profesionalmente y han sido todas maravillosas.

–¿Tiene algún nuevo proyecto en mente?

–Me acabo de unir al equipo de marketing y comunicación de Silvon para llevar las líneas de mujer y niños. Es una marca cordobesa que está teniendo un crecimiento exponencial durante los últimos años y la proyección para el futuro próximo es espectacular. Estamos empezando a abrir mercado internacional y afianzando con fuerza el nacional.

–¿Cree que Toro es un buen lugar para llegar al mundo y darse a conocer?

–Creo que Toro es un lugar maravilloso para crecer y consolidar las raíces. Y creo que en Toro tenemos un toque especial que hace que los toresanos marquemos allá donde vamos. Tenemos algo muy bueno y es el orgullo por nuestro pueblo y eso a los demás les gusta. Tengo muchos amigos de la infancia que están triunfando desde Toro o fuera de Toro en diferentes sectores y mis amigos de otras partes siempre lo comentan como algo muy especial.

–¿Con qué fin nació el proyecto de Verbena?

–Verbena fue concebida con la idea de poder ofrecer un producto diferente en cuestión de complementos. Cuando la creamos, la oferta en tocados era muy limitada: pamelas o coronas de flores. Nos inventamos las Verbenas o tocados verticales. Ahí decidimos que para hacerlos realmente especiales, tenían que estar desarrollados por expertos artesanos. Hechos con las mejores manos y las técnicas más increíbles que encontramos. Crear piezas únicas cuando la globalización y el ‘fast fashion’ estaban acabando con la identidad de los productos, nosotras apostamos por el saber hacer y por la exclusividad que aporta un producto hecho a mano por un experto artesano. Algo que muy pocos saben hacer y que muchos quieren tener.

–¿Cuál es su fuente de inspiración para el diseño de los pendientes?

–La fuente de inspiración principal son las diferentes técnicas artesanales que encontramos y que, en muchos casos, están en peligro de extinción. Los viajes hasta esas técnicas, el arte, el folclore, las culturas, las ciudades…. Partiendo de la técnica, diseñamos estructuras que sean armónicas. Ese saber hacer en el producto se une a la búsqueda del equilibrio perfecto entre estética y comodidad.

–¿Ha diseñado prendas o pendientes para algún famoso?

–Hemos tenido la suerte de que muchos personajes públicos hayan llevado nuestras piezas. Desde grandes ‘influencers’ como Paula Ordovás, Miranda Makaroff, Cristina Mata o Paula Moya pasando por actrices como Ana Obregón, María Pedraza o Ana Polvorosa hasta cantantes como Valeria Castro, La Bien Querida o Soraya Arnelas. También han publicado nuestras piezas en medios de referencia como Vogue Paris, Vogue México y Vogue España, Harpers Bazaar, InStyle, Hola, Elle, Glamour o Yo Dona entre muchos otros.

–¿Cuánta importancia tiene viajar en su trabajo?

–Suelo viajar por trabajo entre 3 y 4 veces al mes. Normalmente por campañas fotográficas pero otras veces es para ir a ferias, a presentaciones, a eventos…