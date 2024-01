Francisco Javier, uno de los jóvenes supervivientes del naufragio mortal de la canoa en el Mar Menor, donde murió el adolescente Ivo Petrov, está citado a declarar en marzo, en calidad de investigado, por su presunta implicación en el robo del kayak en el que iba aquella madrugada con sus dos amigos, informan fuentes cercanas al caso. El otro superviviente, José David, no es aún mayor de edad, por lo que será escuchado en Fiscalía de Menores, apuntan las mismas fuentes.

El cadáver de Ivo Petrov, el joven de 15 años desaparecido a principios de mes en aguas del Mar Menor al naufragar la canoa en la que navegaba, era hallado este jueves por los buzos del Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil a una profundidad de unos cinco metros y a una distancia de entre 1.000 y 1.500 metros del puerto de Los Alcázares. El fallecido Petrov será enterrado en Los Alcázares y el Consistorio ayudará a la familia con el sepelio, según se dio a conocer este viernes en la rueda de prensa que el alcalde, Mario Cervera, ofreció con especialistas de la Benemérita y los dos abogados de la familia del difunto, Verónica Ene y Sergio Marco.

No dijeron que la canoa era robada y llegaron a afirmar que iban en tablas y no en un kayak

El hallazgo del cuerpo se produjo veinte días después de que se iniciara su búsqueda, que recientemente había sido reforzada con más efectivos. Los operativos de búsqueda ya habían peinado la zona en la que finalmente ha sido encontrado el cuerpo, en la cual los GEAS ya elucubraron que podía estar, sin resultados. Aunque se buscase allí anteriormente, el mar podría haber movido el cuerpo del adolescente.

Un relato contradictorio

Todo comenzó en la madrugada del 5 de enero, cuando los dos amigos con los que el joven iba en la embarcación, José David y Francisco Javier, dieron la voz de alarma. El joven Petrov desapareció en aguas del Mar Menor tras naufragar la embarcación en la que navegaban. En cambio, los otros dos fueron rescatados del agua y llevados al hospital, con algunos signos de hipotermia. Fueron dados de alta en apenas horas, ya que su estado no revestía gravedad alguna.

Los supervivientes relataron entonces lo que, según ellos, había sucedido con el chico que faltaba: ninguno de los tres sabía nadar y estuvieron dos horas en el agua. Sin embargo, desde el principio había contradicciones en su relato. No dijeron que la canoa era robada (de un garaje que fue reventado, según el legítimo propietario de la embarcación denunció luego), llegaron a afirmar que iban en tablas y no en un kayak y, como se ha visto por los mensajes de móvil recuperados, fueron ellos los que citaron esa madrugada a Petrov y no el adolescente quien los llamó, como llegaron a declarar. En un mensaje de WhatsApp le dijeron que tenían que "hacer cosas". Que fuese para allá.

Esta misma semana, antes de descubrirse el cuerpo, los familiares del menor ofrecían una rueda de prensa en el municipio alcazareño para que los trabajos de búsqueda de Ivo no cesasen. "Solo quiero una cosa: que siga la búsqueda y encontrar a mi hijo. Solo quiero esto", decía su madre, Miglena Petrova, que entonces conservaba la esperanza de encontrar al joven con vida.

"Queremos saber de verdad qué pasó aquella noche y por qué su hijo no ha vuelto a casa", apuntó por su parte la abogada de la familia, Verónica Ene.

Difícil de hallar en la laguna

En cuanto a por qué se tardó tanto en descubrirse el cadáver en el Mar Menor (algo que, a priori, podría parecer más sencillo, al tratarse de una laguna y no de mar abierto), el sargento del GEAS Francisco Cabañero detalló en la rueda de prensa que las características propias del lugar dificultaron el hallazgo. Al haber poca profundidar (máximo siete metros), los buceadores ven peor, comentó. De ahí que fuesen veinte días de búsqueda.

La investigación sobre las circunstancia de lo sucedido está en manos del Instituto Armado. Será la autopsia la que arrojará luz sobre lo acontecido aquella noche: el examen forense al cuerpo del joven revelará si murió ahogado o si hay algún signo de violencia en el cadáver que pueda hacer intuir que se produjo algún episodio violento.