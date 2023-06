La Audiencia Provincial de Palma mantiene en busca y captura a un hombre acusado de estafar tres millones de euros a una empresa de Mallorca. El sospechoso, nacido en Túnez y de nacionalidad sueca, supuestamente suplantó a una sociedad que negociaba la venta de un barco por cinco millones de euros y logró que se transfirieran a su cuenta tres millones. Está acusado de un delito de estafa y no ha acudido a las citaciones judiciales -la última de ellas en enero pasado-, por lo que pesa sobre él una orden internacional de detención, según han explicado fuentes conocedoras del caso.

Los hechos ocurrieron en julio de 2019, cuando una empresa de Puerto Portals (Calvià) inició los trámites para comprar una embarcación a una sociedad con sede en Palma y realizó un primer pago de dos millones de euros.

El acusado, según sostiene la Fiscalía, accedió a las cuentas de correo electrónico de la vendedora, a la que suplantó para indicar que el dinero pendiente -tres millones de euros- debía transferirse a una cuenta diferente de Rumanía. La víctima así lo hizo, pero sospechó poco después que había sido estafada y contactó con su banco para frenar la operación.

Para entonces, el acusado había transferido ya un millón de euros a una sociedad de Hong Kong, donde se perdió su rastro. Los otros dos millones sí pudieron ser recuperados.

La perjudicada presentó una denuncia y las pesquisas permitieron identificar y localizar al encausado, que no llegó a ser detenido pero sí se personó ante el juzgado de instrucción de Palma encargo del caso. La Audiencia Provincial señaló una vista previa del caso a principios de año, pero el hombre no se presentó y no ha vuelto a dar señales de vida.