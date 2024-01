¿Están juntos Ester Expósito y Miguel Bernardeau? Los rumores acerca de un posible romance entre los protagonistas de 'Élite' suenan cada vez con más fuerza después de que diferentes testigos hayan asegurado que les han visto en actitud cómplice y cariñosa en diferentes lugares -como el Hipódromo o una discoteca de Madrid- en las últimas semanas, coincidiendo con la ruptura de la actriz con Nico Furtado después de dos años de relación.

Un presunto idilio sobre el que el ex de Aitana Ocaña se ha pronunciado en México durante la promoción de su nueva serie, 'El zorro', dejando en el aire qué tiene realmente con Ester y sembrando las dudas al no desmentir las especulaciones que han surgido sobre su 'amistad especial': "Somos amigos desde hace mucho tiempo. En mi vida voy a confirmar ni negar nada porque esto es entrar en una rueda que no me apetece" ha explicado, sin confirmar ni negar los rumores de la última semana.

Una actitud que responde a su deseo de mantener su vida sentimental en un discreto segundo plano -durante su noviazgo con Aitana también era 'misión imposible' arrancarle algunas declaraciones sobre su felicidad con la cantante- y que ha repetido a su llegada a Madrid tras la 'première' de su nuevo proyecto al otro lado del charco.

De la amistad al amor también hay un paso

Intentando pasar desapercibido con gafas de sol, gorra y capucha, Miguel se ha mostrado parco en palabras; tras confirmar que el viaje ha ido "muy bien, muy bien", y preocuparse porque el reportero no se cayese durante su recorrido por el aeropuerto, ha optado por el silencio absoluto al escuchar el nombre de Ester Expósito, jugando al despiste sobre si su amistad ha dado paso al amor. "Buenos días, que vaya bien" se ha despedido con una sonrisa, dejándonos todavía con más dudas sobre su 'idilio' con la actriz. ¿O somos los únicos que pensamos que si no hubiese nada no tendría problema en negarlo rotundamente?