Durante años, se ha hablado de la mala relación entre Tita Cervera y su hijo, Borja Thyssen. Un distanciamiento que viene de largo y que ha provocado que madre e hijo tengan sus idas y venidas, pero fue hace unos meses, cuando la Socialité participaba en el 'Chester' cuando los rumores de disputa volvieron a azotar con fuerza a la familia.

"Las personas que están a su lado tienen otra mentalidad, no son como Borja ni como yo. Lo he echado muchísimo de menos muchas veces que me hubiera gustado que estuviera a mi lado, he sufrido mucho" confesaba la Baronesa a Risto Mejide, poniendo en primera línea a su nuera.

Rumores de mala relación que el propio Borja quiso desmentir después de disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa cuando llegaba a Madrid con su familia, asegurando que "todo" está "tranquilo" y "bien" con su madre.

Hace unos días, nos encontrábamos con la Baronesa Thyssen debido a una reunión que tenía con su patronato y nos desmentía cualquier distanciamiento con su hijo: "Todo bien, siempre todos son habladurías".

De lo más sonriente y atenta con la prensa, Tita confirmaba que toda la familia está muy bien: "Y Borja divino y todos divinos, sus hijos también y todos". En cuanto a si también se iba a encontrar con Francesca, comentaba: "También, me imagino que vendrá".