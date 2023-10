La nueva Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, en vigor desde el 29 de septiembre, no ha comenzado a aplicarse al cien por cien, ya que obligaciones como el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y el curso de formación, a la espera de un reglamento que los desarrolle, todavía no son aplicables. La ley también se encuentra a la espera de la elaboración del Sistema Central de Registros para la Protección Animal, que incluye el registro de animales de compañía.

Consumo ha recordado a través de un comunicado, de cara la obligatoriedad (futura) del seguro de responsabilidad civil, una serie de recomendaciones esenciales en materia de contratación de seguros, como comparar previamente la cobertura y el precio entre diferentes compañías; leer atentamente la póliza; asegurarse que no existan cláusulas abusivas o confusas; informarse detalladamente de las exclusiones, es decir, los aspectos que no cubre el seguro; recordar que, ante cualquier controversia, puede presentarse una hoja de quejas y reclamaciones.

La Ley se trata de una normativa aplicable a los animales en compañía y a los animales silvestres en cautividad, con obligaciones como: mantener permanentemente localizado e identificado el animal; no dejar a los animales solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a temperaturas u otras circunstancias que pudieran poner en peligro su vida. Tampoco se podrá dejar a los animales de forma continuada en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares. Se prohíbe por otro lado mantener atado al animal o deambulando por espacios públicos sin supervisión.

No permitida la cría comercial

Además, pueden destacarse prohibiciones, como la que afecta a la cría comercial de cualquier especie de animal de compañía, así como cualquier tipo de cría de animales cuya identificación individual sea obligatoria por la normativa vigente, por criadores no inscritos en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

Prohibida la venta

Por otro lado, la venta de perros, gatos y hurones solo podrá realizarse directamente a través de criadores registrados, sin la intervención de intermediarios. Asimismo, se prohíbe la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales.

No obstante, las tiendas donde se comercialicen perros, gatos y hurones dispondrán hasta el 29 de septiembre de 2024 para finalizar su actividad de venta. Igualmente, queda prohibida su exhibición y exposición al público con fines comerciales. Estos animales solo podrán venderse desde criadores registrados. También se prohíbe la venta directa de cualquier tipo de animal de compañía a través de internet, portales web o cualquier medio o aplicación telemáticos.

¿Pueden viajar?

Cabe mencionar también que los transportes públicos y privados facilitarán la entrada de animales de compañía que no constituyan un riesgo --conductores y conductoras del servicio público del taxi o de vehículos de turismo con persona conductora VTC, facilitarán la entrada de animales de compañía en sus vehículos de manera discrecional, salvo circunstancias debidamente justificadas--.

En el transporte ferroviario de corta, media y larga distancia, así como las navieras y las compañías aéreas, las entidades operadoras deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el transporte de animales de compañía en estos medios de transporte, respetándose las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad.

Acceso permitido en bares y restaurantes

En restaurantes, bares, hoteles y otros establecimientos públicos en que se consuman comidas y bebidas, se podrá facilitar el acceso de animales de compañía en zonas no destinadas a la elaboración, almacenamiento o manipulación de alimentos, que no implique un riesgo. Si no se admitiera la entrada o estancia del animal en estos establecimientos, se deberá mostrar un distintivo que lo indique, visible desde fuera del mismo.