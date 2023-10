Esta mañana nos hemos despertado con una exclusiva de Edmundo Arrocet en la revista Diez Minutos hablando sobre las Campos. Con unas declaraciones de lo más sorprendentes, el cantante ha afirmado que durante su noviazgo con María Teresa Campos las hijas la visitaban muy poco y que la comunicadora le pidió matrimonio con el fin de dejarle un pensión el día de mañana.

Esta tarde, Carmen Borrego y Alejandra Rubio han respondido desde 'Así es la vida' y, minutos más tarde, lo ha hecho Terelu Campos desde 'La Plaza', programa en el que colabora desde hace una semana.

Lejos de la ira... la indiferencia

Lejos de contestar con rabia, Terelu Campos se ha acogido al refrán "No hay mayor desprecio que no hacer aprecio" y lo ha seguido al pie de la letra con una calmada e inteligente respuesta. "No quiero alimentar que esta persona se refugie en cualquier afirmación o declaración que yo haga para seguir hablando" aseguraba la tertuliana, dejando claro que no iba a entrar a contestar al actor... pero sí que le ha mandado un mensaje: "Siempre ha reivindicado que es un grandísimo artista y como tal, a mí me gustaría que hablase de su arte".

"No forma parte de mi vida"

Terelu ha confesado que "mañana se cumple un mes que murió y no tengo nada más que decirle a esta persona que no forma parte de mi vida desde hace cuatro años y a partir de ahí, lo que diga, allá él con su conciencia", dejando claro que "mi conciencia y la de mi familia la tenemos muy tranquila".

De esta manera, las hijas de María Teresa Campos han demostrado en televisión que no quieren entrar en un cruce de acusaciones con la expareja de su madre, pero sí que han desvelado que tienen la conciencia muy tranquila de cómo se han portado con la comunicadora los últimos años.