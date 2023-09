'La plaza' ha llegado este miércoles a La 1 de TVE con la reaparición de Terelu Campos tras la muerte de María Teresa Campos. Dos días después de su funeral en Madrid, la comunicadora ha roto su silencio ante un Jordi González que comenzó preguntarándole si la veterana periodista murió de tristeza: "Bueno, puede ser uno de los ingredientes de su fallecimiento".

"A mi madre se le paró la vida cuando dejó de pisar un plató de televisión. Ese cerebro prodigioso, esa mente activa, rápida y lúcida, empezó a deteriorase. La devoró por dentro y la consumió por fuera. Mi madre ya era una personita muy pequeña, muy frágil, muy delgadita, muy consumida", ha comenzado diciendo Terelu Campos.

Terelu Campos: "Esa yo creo que ha sido su gran pena, que no se le ha permitido que el público la retirara"#LaPlaza27s



En su conversación con Jordi González, Terelu Campos recordó que su madre siempre decía que quería que el público le retirase: "A ella nunca le ha retirado el público. Jamás en la vida".

"Le ha retirado una empresa o como queráis llamarlo. Es más, siempre le pedían que volviese cuando iba a dar un paseo o iba a un restaurante o a un centro comercial. Creo que su gran pena ha sido que el público no la retirase", comentó la comunicadora, que también aseguró que fue "muy difícil" ver a su madre pedir trabajo: "En los primeros tiempos podía trabajar. Luego llegó un momento en el que aquello se aceleró de tal manera que hubiera sido, evidentemente, imposible. Eso es una realidad que nosotras conocíamos, pero ella aún se levantaba todos los días y sus temas de conversación, con dificultad para entenderla, siempre estaban relacionados con el trabajo".

Aparte del tema laboral, Terelu Campos también ha asegurado que María Teresa Campos empezó a ser consciente de que algo le pasaba al principio de su enfermedad: "Alguna vez, cuando tenía una crisis mayor, al día siguiente, te llamaba y te decía 'Ayer me pasó algo, ¿verdad?'. Ante esa pregunta es tan complicado no decir 'Bueno, mamá, es que estabas muy cansada, es que no habías dormido bien'. Siempre intentando justificar para que a ella no le supusiera miedo".

"Ella ha vivido sufriendo. El dolor de la mente es terrorífico. Yo he vivido el dolor de la enfermedad grave. Ella pasó por un cáncer y un ictus, pero ese dolor es lo más devastador que un ser humano puede vivir. Para él y para los que están a su alrededor", ha expresado Terelu.

Además de sorprendida por Carmen Borrego con un vídeo, Terelu Campos también se ha definido como una persona "mucho más conservadora" que su madre: "He sido prudencia, pero también me he ido liberando. Ella era la espontaneidad. Le venía algo a la cabeza y lo soltaba. No ha sido una irresponsable, ni mucho menos, pero siempre he pensado 'si digo esto...'. He sido muy perfeccionista, y ella me ha censurado mucho eso".