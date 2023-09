El pasado mes de junio Álvaro Soler y Melanie Kroll sorprendían a todos sus seguidores dándose el 'Sí, quiero' por todo lo alto con una boda secreta. La modelo alemana abría su corazón por redes sociales y compartía un pequeño álbum de ese gran día, pregonando que había pasado por el altar con el cantante.

Hace unos días, nos encontrábamos con Álvaro en la presentación del nuevo disco de David Bisbal, 'Me siento vivo', y no dudó en hablarnos de su boda por sorpresa: "Claro, a ver, qué íbamos a hacer, tampoco íbamos a decir, por cierto, que la semana que viene nos casamos. Nos casamos en petit comité, una cosa muy bonita".

"Le aprecio muchísimo, por eso estoy aquí esta noche, he venido con mi mujer" desvelaba el artista que presentaba orgulloso a su esposa y bromeaba: "Recién casados". Además, nos hablaba de su alianza: "Aquí está, siempre lo voy tocando, David el otro día me dijo cambiamos? Pero no, no cambio no".

Amistad con Bisbal

Si le preguntan por su amistad con Bisbal, Soler nos reconocía que comparten la forma de ver la vida: "Al final si la gente quiere estar en un escenario y quiere brillar algo de ego tiene que haber por ahí, sino no te pones en un escenario. Hay otra gente a la que le encanta estar allí porque disfruta de la música, la música es algo que le llena tantísimo que no puede vivir sin ello, tanto a mí como a David nos une eso, no nos une estar en un evento o en otro, nos une el amor por la música, por la familia, por la amistad la energía también, él tiene de sobra".