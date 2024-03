Justa Gallego Baz: la persona más longeva del Santo Entierro de Bercianos que aún canta las «Cinco Llagas»

La Hermandad Penitencial del «Santo Entierro» de Bercianos es la más histórica de las antiguas Vicarias de Aliste y Alba que, tras varios siglos en activo, sigue asumiendo tanto los preparativos de los funerales de los hombres y las mujeres que a ella pertenecen, como la Pasión de Cristo con «La Carrera» de Jueves Santo y el «Santo Entierro» de Viernes Santos, siendo ahora su persona más longeva Justa Gallego Baz.

La Pasión y Muerte de Cristo es en Bercianos mucho más que una tradición o costumbre, es el sentir de unos hijos e hijas, nietos y nietas que asumen el reto de preservar de sus padres y madres, abuelos y abuelas, un ancestral ritual que entremezcla lo divino y lo humano, logrando así, –quizás parezca que sin querer, pero en realidad queriendo–, ofrecer al que se va, el tesoro más preciado: respeto, memoria y gratitud.

Justa Gallego Baz nació el día 5 se septiembre de 1932 allá en la ribera del río Aliste, en la calle La Puente, en Bercianos, en el seno de una familia formada por el Tío José Gallego Gallego y la Tía Lucía Baz, llegados ambos de Valer de Aliste, siendo ella la segunda de tres hermanos. Su hermano mayor era el ilustre sastre Juan Gallego Baz, que fuera el alma, corazón y vida de las Capas Pardas Alistanas de Honras y Respeto. Su hermano menor es Emilio Gallego Baz, único de ellos que aún procesiona.

De Bercianos, a mucha honra, la señora Justa, tenía de niña y de joven como mejores amigas a sus inseparables Justa Baz Gallego, de Valer, y a Paulina la del Tío Germanito y la Tía Asunción de Flores, a donde solía ir a las fiestas en los meses de agosto y de septiembre.

Fue Justa una «Niña de la Guerra» –solo tenía cuatro años cuanto estallo la contienda el 18 de julio de 1936–, a la que le tocó crecer en unos tiempos difíciles. Allí paso la infancia y la adolescencia ayudando en las tareas de la casa y del campo hasta que llegó la ansiada juventud y encontró el amor de su vida y tras varios años de noviazgo contrajo matrimonio con David Blanco Martín. Su hermano Juan se casaba a su vez con Natividad que era hermana de David.

Justa Gallego Baz: la persona más longeva del Santo Entierro que aún canta las «Cinco Llagas» / Chany Sebastián

Así nació una acogedora familia, en la calle «Concejo», de la que nacieron sus tres hijas Juana, Pilar y Lucía, casadas la primera en Grisuela con Venancio Fernández Rodríguez y las otras dos en Bercianos, con Ángel Garrido Pérez y Pedro del Río García, que le han dado seis nietos: Javier, Víctor, Sonia, Laura, Sara y Alberto, junto a sus dos bisnietos, Mónica y Alejandro, la gran debilidad de la Tía Justa.

Justa Gallego Baz siempre vivió en su pueblo de origen donde todas las familias de la época tenían como único medio de subsistencia la agricultura y la ganadería, trabajando duro y sin descanso, pero viviendo con dignidad y nunca pasando hambre, aunque si penurias, como todos. Heredó de sus padres José y Lucía y de sus tíos de Valer, Sebastián y Paula, sus profundas creencias y raíces religiosas, así como su humildad, humanidad y sencillez: es toda ella alma y corazón. Su rostro siempre estaba y está iluminado por una cautivadora sonrisa que inspira confianza y bondad, esos dos valores que le han llevado durante toda su vida a ser ella una mujer que ha sabido cultivar la honradez y cosechar la armonía, la convivencia y la hermandad: fue, es y siempre será muy buena gente.

GALERÍA | Los penitentes de Bercianos de Aliste, retratados por Juan Luis Pérez Isla / Cedida por Juan Luis Pérez Isla

Cada tarde de Viernes Santo, de riguroso luto junto a otras mujeres de Bercianos ella era una de las «Tres Marías» que acompañaban a María, la Virgen Dolorosa, a la espera de que Nicodemo y José de Arimatea le entregasen el cuerpo del fenecido Hijo. Hoy, camino ya de sus 92 años y un delicado estado de salud, no se olvida de su amada Semana Santa de Bercianos. Hace sólo unos días, cuando sus hijas Juana, Pilar y Lucía le mostraron un antiguo documental del Viernes Santo, Justa, comenzó a entonar emocionada el canto de las «Cinco Llagas» que las mujeres con mantón y velo negro cantan frente a las cruces de Cristo, Gestas y Dimas cuando el cortejo fúnebre del Santo Entierro llega al Calvario: «Cuando pasas mírame / y contempla bien mis llagas, / mírame como me pagas / la sangre que derramé. Cuando pasas pensarás / que a Cristo estas azotando / y que te dice llorando / hijo no me azores más».

Histórico sastre de capas

Juan Gallego Baz, hermano de Justa, nació el día 16 de mayo de 1923 en Bercianos y allí fallecía el 15 de octubre de 2000 a los 77 años de edad. El pasado año se cumplió el centenario de su nacimiento. Agricultor, ganadero y sastre, de sus manos salieron la mayoría de las Capas Pardas Alistanas de Honras y Respeto que procesionan en la Semana Santa religiosas, de Bercianos.

David Gallego / Ch. S.

Es la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto seña de identidad de la «Pasión de un Pueblo» que se resiste también a perder la tradición de las prendas elaboradas con paños pardos de ovejas de pura sangre «Castellana Negra» que ahora se encarga de elaborar María Blanco Pérez, la hija de otro ilustre, Demetrio, el «Panadero de Bercianos».

Mientras Justa Gallego Baz es la más mayor de la cofradía, el más joven es David Gallego Andrés que nacido el día 1 de marzo de 1997 es originario de Bercianos, de donde es su padre, José ,y de Abejera de donde es su madre, Rosa. Es pariente de Justa y nieto del sastre Juan Gallego Baz.

A partir del Jueves Santo pasará a ser la más joven Olga Santiago Martín, nacida el 14 de febrero de 2003, que cumpliendo el ritual en el Jueves Santo de 2023 de «Pedir Cofradía», este año, tras el Cabildo, jurará su entrada al Santo Entierro. Ritual que también hará Diego Pérez Pérez nacido el día 19 de noviembre de 1990 hijo de Marciano y de María. La Hermandad Penitencial del Santo Entierro lleva más de cinco siglos acompañando en su último viaje a los hermanos y hermanas de Bercianos, pero también a su amado Jesús de Nazaret. Siempre fue una cofradía mixta abierta tanto a hombres como mujeres.

El manuscrito más antiguo conservado tiene ya 427 años, es el Libro de Cuentas de la Santa Vera Cruz de 1597 a 1672, durante la pertenencia de la Vicaría de Aliste y por lo tanto de Bercianos al Arzobispado de Compostela al que se perteneció desde el siglo XII hasta el 15 de agosto de 1888, año en el que tras el «Decreto Cum in Hispania duae viarieae de Alba et Aliste» pasó a Zamora.

