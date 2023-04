El lavatorio de los pies y el Monumento de Santa Colomba

La iglesia parroquial de la Asunción de Mombuey vivía uno de los momentos señalados de la Semana Santa con el lavatorio de los pies a una decena de vecinos, niños y mayores, como Jesús lavó los pies a sus discípulos, en la Última Cena. El párroco José Antonio De La Fuente que ofició los Santos Oficios del Jueves Santo invitó a los feligreses a llevar a cabo la confesión en el desarrollo de su homilía.

El padre De La Fuente hacía también una reflexión sobre el sentimiento religioso y el ejemplo de Jesús y sud discípulos, y la verdadera fe que sienten cada vez menos creyentes, en estas fechas, frente a los que entran en la iglesia y “creen que es un lugar de recreo y tertulia más”.

Las procesiones centrales de la Semana Santa de Mombuey en el día de hoy, de Pasión y Muerte, comenzarán a las 11 de la mañana con la procesión del Vía Crucis y el canto del Calvario. La procesión del Santo Entierro saldrá al finalizar los Santos Oficios, a las cuatro de la tarde. Seguidamente los Cofrades de la Vera Cruz celebrarán su Junta General anual. A las 10 de la noche procesionará La Soledad desde la Plaza Baldomero Gullón.

El párroco de Santa Colomba de Sanabria, Fernando García García, depositaba el Santísimo en la hornacina -con forma de paloma- instalada en El Monumento, antes de finalizar los Santos Oficios que dan paso a los actos centrales de la Semana Santa. Unos oficios a los que se sumaron los creyentes de los pueblos cercanos, ante la imposibilidad de atender a todas las parroquias.

El padre García, acompañado del padre Joaquín Pérez, agradecía precisamente a las personas del pueblo que, un año más, han levantado El Monumento. “Si no es el único, sí es de los pocos que aún se conservan en Sanabria” y subrayó “el valor de este patrimonio nuestro”. Las llamativas figuras de Los Judíos, policromados y vestidos con telas, custodian el monumento, a modo de custodia del Sepulcro.

Las telas con caída que se levantan hasta el techo de la nave fueron cosidas por el sastre de Santa Colomba, Andrés García Chimeno, como informaba su biznieto, Antonio García. La longitud de las telas obligó a “coserlas en el cabildo porque no había espacio en la sastrería. Mi bisabuelo subió con la máquina de coser hasta la iglesia” y allí mismo se cosieron las telas, a las que el ciento de años largos, son de 1904, no parece pesar. Las figuras de los judíos y la carpintería fueron labor de un carpintero “Barroso” de Avedillo de Sanabria.

El pueblo de Santa Colomba representará el Calvario viviente hoy, Viernes Santo, a partir de las 11 de la mañana. Y que tal vez sea la única representación en Sanabria.

El templo de Nuestra Señora del Azogue, en Puebla de Sanabria, se llenaba para seguir los oficios de la Última Cena del Señor acompañar a la primera de las procesiones, con la Virgen Dolorosa y los hermanos de la Cofradía de la Vera Cruz. A la Virgen de los Dolores acompañaron en su calvario por los pasos de La Oración en El Huerto, Cristo Atado a la Columna y San Juanico, tallas barrocas fechadas entre los siglos XVII y XVIII. El recorrido por el Casco antiguo de la villa, hasta San Pedro en el Arrabal, se realizó con el recogimiento y respeto de feligreses y turistas.