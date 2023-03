Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Una tradición con buena sutura

Una visión "humana" de la Semana Santa zamorana fue lo que se transmitió en el tradicional pregón del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, encargado este año al cirujano maxilofacial Raúl Antúnez-Conde Hidalgo, fiel a estos días de Pasión desde su infancia y miembro de varias cofradías, con las que cumple siempre que se lo permite su trabajo.

Precisamente, su profesión médica fue la que le ofreció la herramienta con la que "cosió" los primeros párrafos. "No soy capaz de concebir la Semana Santa de Zamora sin un hilo que sutura una herida de Pasión desde hace siglos", arrancó. Y ese hilo es el de amor por la tradición, el que une a los zamoranos, a los hermanos, a los habitantes de la ciudad.

"Esta sutura férrea nos cose a este suelo con el compromiso de mantener el núcleo de la Semana Santa con dos vertientes: la estético-social y la de la esencia religiosa como base de todo", resumió, apuntando que el éxito de estas fechas está en que "a pesar del paso de los siglos, ha mantenido el hilo de la readaptación, de la renovación y del relevo. La sobriedad, austeridad y sencillez no la han perjudicado, sino, al contrario, le han dado un esplendor natural y transparente con el que es difícil competir".

"La Semana Santa ha sido una constante en mi vida: en casa, en el colegio, en la universidad... y hasta día de hoy", afirmó en el escenario del paraninfo del Colegio Universitario, donde subió tras el anuncio de su pregón por parte del barandales de Nuestra Madre, cofradía a la que pertenece.

Tras esta introducción bien "suturada", haciendo así honor a su labor de cirujano, comenzó a desgranar, una a una, todas las procesiones de la Semana de Pasión, una tradición "que se la debemos a nuestros antecesores. Se la debemos a padres, madres, abuelos, abuelas. A amigos cofrades, cargadores, religiosos, músicos, historiadores, periodistas, visitantes, artistas y a todos los que, de una manera u otra forma, participan activamente o mediante el respeto en esta celebración", enumeró.

Sin embargo, indicó Antúnez-Conde que Zamora no es solo Semana Santa. "No solo el orgullo y responsabilidad de ser zamorano debería centrarse en estos días", por lo que aprovechó para hacer un alegato a favor de la provincia. "La decadencia de nuestra tierra de forma paulatina es indiscutible. Nos han hecho creer que nacer aquí es algo insuficiente, poca cosa, sin nada reseñable, sin nada de lo que presumir", lamentó, para, a continuación, destacar algunos de los valores que se deben ensalzar. "Tenemos uno de los mayores patrimonios de España, la mayor concentración de arte románico del mundo y pertenecemos a la región con más monumentos Patrimonio de la Humanidad del planeta", recordó.

También sacó a la luz otras riquezas como el trabajo en el campo. "Nos han hecho creer que eso es algo que pertenece a siglos pasados, pero la realidad es que hoy en día solo unos privilegiados pueden dedicarse a ello", consideró, para añadir también las tradiciones y el folclore. "Nos hicieron creer que no estaban de moda, que lo mejor siempre viene de fuera y que aquí no había mucho que aprender. Se olvidaron, sobre todo, que sin tradición no hay innovación y de lo primero, aquí tenemos mucho", defendió.

Aprovechó en el final de su pregón a defender la importancia de nacer en una tierra de estas características. "Nos hicieron creer que las oportunidades no existen. Se olvidaron de que el arraigo por nuestra tierra y su gente eran un premio y nosotros ya lo habíamos ganado", afirmó.

Por eso, lanzó el mensaje de estar "muy orgulloso" de su tierra, que ha inspirado a Cervantes, Zorrilla, Unamuno, Machado y Delibes y no dejó escapar la oportunidad de hacer también un alegado por los mayores. "Suelen referirse a nuestra tierra como la que posee mayor población envejecida. Esto es, sin duda, algo preocupante, pero no deshonroso. Vengan y siéntense a charla con cualquiera de nuestros mayores, probablemente se queden atónitos", invitó.

También para él la Semana Santa puede ser algo más que escenario de procesiones. "La Pasión también debe estar presente cuando, entre cofradías y cofrades, se llega al entendimiento y cuando el respeto, la tolerancia y la diplomacia reinan en los colectivos que organizan nuestra Semana Santa. No hace ningún favor el enfrentamiento que casi siempre oculta un afán de protagonismo contradictorio con la fe y con comportamientos espurios e hipócritas", consideró, añadiendo que hay Pasión zamorana "en empatizar y ayudar a los que sufren. No solo es Pasión lo que va en una mesa de roble, a veces, esa mesa tiene forma de patera, de furgón o son unos cartones que están a cien metros de este mismo lugar", reflexionó.

El pregonero finalizó su intervención después de transmitir esa mezcla de "emociones, sabores, sonidos, colores y recuerdos" y añadiendo que en la Pasión se entremezclan "las risas con el más profundo de los respetos, porque bajo los pasos, fondos, caperuces y encuentros hay piedras y corazones, pero nunca corazones de piedra" para desear unos felices días de Semana Santa a todos los que se acerquen hasta Zamora.