No voy a hablar de política, ni de la eterna reivindicación de mi buen amigo Paco Iglesias Carreño que siempre ha querido lo mejor para el Reino de León, es decir para León, Zamora y Salamanca. No sé si a estas alturas sería posible "desgajarse" de Castilla y formar otra comunidad autónoma. No lo veo factible, aunque confieso que me gustaría probar. A lo mejor se nos acababan problemas acuciantes como el de la despoblación, lo de Renfe con los billetes, lo de los MIR que no quieren oír hablar de Zamora y tantos otros que, desgraciadamente, forman un preocupante suma y sigue.

Sin embargo, son muchas las cosas que nos unen, que nos hacen, sino estrictamente iguales, sí muy parecidos, que nos identifican dentro y fuera de las distintas lindes provinciales. Podría ser la historia, que ahí está. La cultura en todas sus manifestaciones, los toros, el flamenco o la Semana Santa. No es sólo eso. Lo que más nos une y nos asemeja es el ranking que nos iguala en materia de bares, colocando a las tres provincias del Reino de León, en el podio.

Lo publicaba el otro día nuestro periódico facilitando el peculiar "hit parade" de clasificación. Contaba LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que en España hay 101.397 bares, tampoco me parecen tantos en un territorio tan extenso, lo que arroja un promedio de 2,8 bares por cada mil habitantes. Aquí no estamos para presumir mucho de habitantes, somos los que somos, cada vez menos, con una sequía de cotizantes que debiera preocuparnos. Establecido el ranking con la media mayor, el resultado sitúa en lo más alto del podio a León con 3,5 bares por cada mil habitantes. Seguido de Salamanca, con 3,4 y ligeramente por debajo, también con 3,4, pero inferior si ampliamos los decimales, se encuentra Zamora que de industrias, no va ni justita, pero de bares va bien servida.

Los bares, tan necesarios para socializar como tantas veces se pone de manifiesto en localidades pequeñas, nos ponen en un podio que deberíamos ocupar por otras razones de mayor peso. Pero, es lo que hay. Quien nos iba a decir que los bares marcarían la diferencia en el conglomerado de Castilla y León.

