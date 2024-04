Las elecciones vascas (seguidas de las catalanas y las europeas) se acercan y el CIS de Tezanos ha hablado para dejar las cosas "claras". Según el barómetro recién publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el PNV ganaría las elecciones por la mínima, con entre 30 y 31 escaños, frente a los 31 de anteriores comicios. EH Bildu, por su parte, lograría entre 26 y 29, frente a los 21 cosechados en 2020 y el PSOE, a diferencia de lo que ocurre en las nacionales, tendría la llave y lograría entre 10 y 11 escaños frente a los diez de las últimas elecciones. El PP se quedaría prácticamente como estaba.

Por lo tanto, según el CIS el PNV ganaría a EH Bildu en las autonómicas vascas. Ahora viene lo verdaderamente importante. Tratándose del CIS y conociendo cómo se las gasta Tezanos, ¿quién es el valiente que se fía? Hay que esperar otros barómetros menos interesados, sin trazas de toxicidad, para aproximarse a lo que puede ser la próxima realidad que puedan deparar las elecciones vascas. Con Tezanos al mando de la nao sociológica, como para fiarse.

No seré yo quien diga que no es posible pero tengo para mí que trata de contentar a un descontento PNV. Si tiene que haber pacto, después de los flirteos de PSOE y Bildu, yo no apostaría por una coalición PNV-PSOE. El Partido Socialista ha demostrado ser un partido para nada fiable. Igual que el nacionalismo pide en Madrid, estoy por apostar que el socialismo pedirá primero en Euskadi y luego en Cataluña donde el CIS también da, por si fuera necesaria, una llave que no se sabe hacia dónde abre, para la gobernabilidad de una Cataluña cada vez más dividida entre los propios independentistas.

Digo lo que digo, planteando serias dudas al respecto, porque este estudio del CIS se ha hecho público cinco días después de que se difundiera el último sondeo electoral elaborado por el Gobierno Vasco, según el cual PNV y EH Bildu empatarían a 29 escaños. ¿Lo entiende ahora mejor? Por si acaso, yo de los de Ortuzar, no me fiaría un pelo. Con Tezanos siempre hay gato encerrado. Esta vez no iba a ser menos.

