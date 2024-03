Tomo prestado el título del reportaje publicado en este periódico el pasado 19 de marzo: "Imprescindibles", el proyecto de Villabrázaro y San Román del Valle que busca padrinos y financiación. Por si no leyeron de qué va la iniciativa, aquí va un brevísimo resumen. Se trata de reconocer la mirada y el legado de las personas mayores de 80 años que quieran ser fotografiadas y proyectar así la mirada de toda una generación de personas imprescindibles en nuestras tierras.

Con este legado se realizará una exposición permanente, amén de otras acciones puntuales durante el próximo verano. Pero claro: se necesitan fondos, medios y recursos para que salga adelante. Yo estoy convencido que saldrá, entre otras razones porque una de las promotoras, la socióloga Cristina, la conozco desde cuando pisaba las aulas en la Universidad de Salamanca. Y Cristina era y, por lo que veo, sigue siendo una persona con empuje, de esas que no se amilanan y que busca entre las piedras hasta que encuentra aquello que busca. Y, en este caso, el proyecto, que promueve, junto a Juan José (fotógrafo) y Pablo (cocinero), tiene una pinta fabulosa. Cuando lo leía, inmediatamente llegaron a mi memoria las imágenes de Mogarraz, el pueblo de la sierra salmantina que saltó a la fama por los retratos de los vecinos que se pueden contemplar en las fachadas de sus casas.

La iniciativa "Imprescindibles", que espero ver con mis propios ojos en Villabrázaro y San Román del Valle, me entusiasma

Pero si hoy escribo sobre esta iniciativa es también por quienes (si todo sale adelante) serán los protagonistas: personas mayores de 80 años. Quienes me conocen saben que estas personas son mi ojito derecho. Con ellas he vivido, aprendido, disfrutado y saboreado momentos inolvidables en numerosos espacios, lugares y rincones. Por eso, cuando tengo la ocasión, no puedo por menos que compartirlos. Por su relevancia, traigo a colación dos: las clases que he impartido en la Universidad de la Experiencia desde 2002, de cuyas lecciones he dado cuenta en esta columna en varias ocasiones, y el proyecto "Provincia Universitaria", promovido por la Diputación de Salamanca y la Universidad salmantina, donde he desarrollado el taller "Imágenes y recuerdos de las personas mayores del mundo rural" en numerosas localidades charras y cuyos resultados expuse en septiembre de 2022 en el II Seminario Nacional Territorios Activos, organizado por el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid. Ahora comprenderán algo mejor las razones por las que la iniciativa "Imprescindibles", que espero ver con mis propios ojos en Villabrázaro y San Román del Valle, me entusiasma. Pero recuerden que para saborear los resultados de cualquier proyecto se requieren medios, tiempos y energías. Por eso, solo me queda pedirles que lo apoyen.

