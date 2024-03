Secuelas del terrorismo

No todo está escrito ni solucionado respecto al terrorismo etarra como lamentablemente sabemos, y en ese olvido que es más que una demora, se encuentran las miles de personas que por amenazas directas y temor a lo que sucedía, así como por acciones cumplidas tuvieron que marcharse de Euskadi y con ello me refiero a industriales, profesionales varios, empresarios etc. que sufrieron los efectos terroristas, perdiendo sus puestos de trabajo, así como dándose cierres de empresas y comercio con el grave quebranto económico que ello supone para las familias que tuvieron que empezar de cero fuera de su tierra y hoy en día siguen olvidados por los gobiernos central y vasco, también por la propia sociedad. A tener en cuenta el propio daño económico causado a la Comunidad Autónoma Vasca.

Todas estas personas, son también víctimas de la sinrazón y merecen un reconocimiento permanente y la ayuda correspondiente junto a las víctimas por muerte y lesiones surgidas durante aquellos duros años que aún colean.

Ángel Santamaría