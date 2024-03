Optimismo a la gallega o análisis a feira

En Galicia, el PP gana donde ya ganaba. Pero están "eufóricos" para guardar las apariencias y porque, por chuletas, se llevaron un susto de aúpa. Celebren pues que conservan el poder.

El crecimiento del BNG (Bloque Nacionalista Gallego) muestra que el pueblo español en estos tiempos vota así: A los ayuntamientos a la persona, en las autonomías a los de la "patria chica", y en las estatales a los de la madre patria o partidos generalistas (que no barren para casa y sí para tu casa). En este caso y en todo caso, consolidación del BNG.

El PSOE (PSdG) sufre el desgaste de gobernar en España porque gobernar desgasta. Su balance es este: bajó en Galicia pero sigue gobernando en España. Un chollo donde los haya.

Vox ha quedado el mejor de los que han quedado mal, así que si no se consuelan es porque no quieren.

"Sumar Galicia" no obtuvo representación donde sus ancestros no tenían representación. Cosa de lo más normal como sabe todo aquel que ha estado en política, ya que: lo difícil es entrar en las instituciones. Por otra parte les cabe el honor de que fue hace cuatro años cuando siendo más (incluso iban con Podemos que, según los de Podemos, son muchos) perdieron comba y quedaron fuera.

También deben tener el consuelo de que sufren el retroceso lógico a consecuencia de estar en el Gobierno de España (recordemos que "gobernar desgasta").

Que nadie se desmoralice por las elecciones gallegas. La victoria de los conservadores significa, en términos numéricos, que la mayoría de los gallegos viven bien o al menos están conformes, que aman a su tierra o al menos la quieren, y que la tele gallega es el mejor botafumeiro que existe.

Encima, para su autoestima, cabe decir que en su pugna, por lo bajo, con Podemos, han ganado, ya que los rojos de verdad (los de Podemos según ellos) se fueron de Sumar porque Sumar no quería reconocer que Podemos era el "sumando" más grande dentro de Sumar dado que en las consultas les votaban 30.0000 inscritos y a los demás, ni mucho menos. Los hechos hablaron. Así que cabeza alta y a seguir.

Pacma. El partido animalista ha estado en su tónica habitual, pero con una satisfacción añadida, han superado a Podemos que es el enemigo público nº 1 del Régimen del 78, y paladines de la izquierda transformadora (según ellos). Un hito pues.

Podemos. Deben de ser los más satisfechos por aquello de que "conócete a ti mismo", según el evangelio, es algo bueno en sí. Y ellos de golpe han aprendido que cuando uno ha encogido (aunque sea por culpa de las mentiras del enemigo) como mejor se está es bajo el caparazón de una coalición.

También deben haber asimilado que "el que rompe paga", y divorciarse de Sumar para irse al día siguiente de "frutas" con PP y Vox, votando no a una propuesta social con varios puntos buenos porque no les parecía excelente del todo uno de ellos, es algo que una sociedad, que no domina aún la física cuántica, no entiende fácilmente.

Y respecto a las izquierdas, aunque no deben sufrir por las elecciones gallegas, como hemos demostrado, sí deben pensar si siendo cuatro gatos (uno por izquierda) pueden convertirse en un tigre sin unirse.

¡Ah! un detalle que se les pasa a las izquierdas. Como luchan contra el poder lo lógico es que pierdan (de lo contrario menudo poder de mierda), salvo cuando venga la siguiente crisis económica (que vendrá por la guerra). Así que a esperar.

Paciencia y ciencia tranquilizan la conciencia.