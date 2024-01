Me encanta el eslogan, título, llámelo como quiera, con el que Zamora llegaba a Fitur: "Así en el cielo como en la tierra". No me diga que no es original. Un eslogan que ha gustado mucho y que, en cierta medida, ha causado impacto. Zamora en Fitur siempre deja el pabellón muy alto. Es tanto lo que Zamora ofrece que, a poco que nos empeñemos, puede eclipsar a cualquier otra provincia con más "pedigrí" turístico. Desde luego, "esa experiencia completa que colmará tu espíritu y todos tus sentidos" se asentaba en tres pilares fundamentales que hay que seguir promocionando: Fromago Cheese Experience, Las Edades del Hombre y el Eclipse Solar Total, que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 y que colocará a Zamora como "el mejor observatorio del planeta".

Buena labor y buena acogida entre los visitantes de Fitur. Y eso es lo que cuenta. Luego, hay que tratar de llenar Zamora de visitantes y seguir promocionando sus "encantos" que son tantos. Con esos mimbres, no me extraña que el diputado de Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio Artístico, Víctor López de la Parte, pisara firme por la moqueta de Fitur y con semblante satisfecho. Y el concejal de turismo, Christoph Strieder, se mostrara tan sonriente. Aunque no hay que dormirse en los laureles para que Zamora siga siendo "así en el cielo como en la tierra", la tierra prometida para el turista, para el viajero, para el que quiera venir a colgar para siempre su sombrero entre nosotros. Fitur siempre es un espectáculo. Lo que no entiendo, ni entenderé nunca, es por qué una central sindical que se debe dedicar a defender los derechos de los trabajadores, tenía stand en la Feria con sus siglas bien visibles y a todo trapo. A no ser que estuvieran promocionando el marisco que si es de Galicia siempre es una apuesta segura, en verdad lo digo, no sé qué diantre pintaban en Fitur. Por allí acertó a pasar la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ¡quién te ha visto y quién te ve!, fashion total, hay que ver lo que ha cambiado esta chica, me refiero a la indumentaria, hasta el punto de que es "la mas" del Consejo de Ministros. Ella ya lo sabe. Pasó como una exhalación rodeada de una guardia de corps, una nube de colaboradores, que imposibilitaba el acercamiento si quiera para hacerle una preguntita inocente sin más intención que el interés por Zamora, pregunta relacionada con la jornada laboral, el subsidio de desempleo y esas naderías. Acercarse, ¡misión imposible! La llevaban en volandas. Más protegida que si fuera una especie a extinguir. Bien diferente es el talante de Isabel Díaz Ayuso, también rodeada de colaboradores por todas partes que no obstante dejaban un istmo para el acercamiento, para la foto y para las preguntas. Sin perder la sonrisa se fotografiaba con todo el mundo. Hizo los honores al estupendo stand de Madrid y a muchos más. Yolanda centró su atención solo en el estaribel del colectivo LGTBI. En fin. Las anécdotas dan paso a la realidad, que no es otra que el buen papel de Zamora en una cita extraordinaria, en un escaparate único cual es Fitur.