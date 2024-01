Como en Fuenteovejuna

Que seamos los zamoranos, los López, los Pérez, los García, y no las instituciones y organizaciones de todo tipo, los que mañana domingo llevemos la voz cantante en esa manifestación que se anuncia, no para pedir, sino para exigir el tren Ruta de la Plata. A ver si por una vez, y ojalá sirva de precedente, todos los partidos políticos a una, se suman a esta acción que deseamos sirva de mucho. Los zamoranos no podemos ser ciudadanos de tercera, siempre pasotas, siempre inactivos, incapaces de tratar de mejorar nuestro futuro que, de seguir la cosa como va, se presenta sombrío.

El Gobierno de España no puede seguir ninguneándonos. Por estos lares no estamos para versos que más bien son odas con jota, siendo como es nuestra situación tan prosaica y sin visos de mejorar. Y eso a pesar de los cantos de sirena. No quiero pensar, no quiero creer, que lo que se nos viene diciendo en torno al futuro de Monte la Reina, cifrado en pocos años, sea sólo eso, un canto de sirena. Quiero pensar que alguien en el Gobierno piensa en favor de Zamora. No es que nos distingamos por ser reivindicativos, pero los zamoranos merecemos mejor suerte y unos representantes en Madrid, que luchen a brazo partido por esta tierra. Representarán todo lo que usted quiera a Zamora, pero hay que ver qué poquito hacen por esta tierra. Yo no quiero diputados y senadores de salón y guante blanco. Yo quiero que se metan en el barro de la lucha por el futuro de Zamora y empiecen a darnos satisfacciones. Me parece de perlas que salgan muy guapos con sus ternos azules y sus blusitas de seda, en el caso de las mujeres, pero los quiero todo terreno, que luchen lo mismo por la Sanidad que por el tren Ruta de la Plata. Por la Educación que por Monte la Reina. En definitiva, que sumen y no que se colocan en una comisión, la que les resulta mejor, y ahí se las dan todas. Fíjese usted lo que podría hacer Antidio Fagúndez por esta tierra. Aunque él naciera por circunstancias en Alemania, es zamorano. Quien está a la diestra del jefe bien podría regalarle un poco el oído con Zamora. Tenemos una extraordinaria Asociación Ferroviaria en Zamora que tiene un más que fundamentado conocimiento de causa para hacer ruido con argumentos válidos. No tenemos por qué creer en estudios por encargo que vaya usted a saber la intención que llevan. Defendamos lo nuestro como jabatos. Seamos los "Benito el Pellitero" del siglo XXI, con el poder que representan gobiernos y política, saquémonos las castañas del fuego nosotros mismos, porque nadie vendrá a hacerlo por nosotros. Y en esto incluyo a los que van y vienen a Valladolid y Madrid. A veces no sé para qué van y vienen, que se queden allí. Los zamoranos sin intreses partidistas ni de ningún otro tipo, debemos estar más unidos que nunca. Nos jugamos muchas cosas. Si no queremos seguir perdiendo población en beneficio de otras provincias, construyamos un futuro mejor para nuestros jóvenes pero, por favor, empecemos por el presente.