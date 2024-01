Le deniegan el permiso de residencia a Aminetu Haidar

La activista saharaui Aminetu Haidar, que estuvo cuatro años desaparecida en una cárcel secreta, afirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su apoyo a la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos "está fortaleciendo el aparato represivo marroquí".

El gobierno de Pedro Sánchez le ha denegado a Aminetu Haidar, que posee infinidad de reconocimientos Internacionales, así como el Premio Nobel Alternativo, el permiso de residencia en España que tenía por razones humanitarias desde hace 16 años.

Tenemos que recordar que en 2009 Haidar mantuvo una huelga de hambre durante 32 días entre noviembre y diciembre en el aeropuerto de Lanzarote, a donde fue expulsada por las autoridades marroquís desde El Aaiún nada más llegar de un viaje a los Estados Unidos.

Entonces se dijo que mientras se encontraba en huelga de hambre "para conseguir volver a su patria y abrazar a sus hijos, lo que le podía costar la vida” el Gobierno de España intentó comprarla para que dejara la huelga y salir de esa situación". Aminetu declaró: "Me ofrecieron la nacionalidad española, una casa en cualquier sitio, llevar a mis hijos y lo rechacé, dije que no, que prefería estar en la cárcel, pero en mi tierra". "No estoy en contra la nacionalidad española, que soy española de origen, mis padres españoles, pero yo no he llegado a España en patera ni buscando una vida". Cuando ocurrieron estos hechos, José Luis Zapatero era el presidente del Gobierno y Miguel Ángel Moratinos ministro de Asuntos Exteriores y fue su jefe de gabinete, Agustín Sant, quien le transmitió esa proposición.

El cambio adoptado por Pedro Sánchez en marzo de 2022 al cambiar la postura de respaldo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mantenida por los diferentes gobiernos de España, que "es más que vergonzoso, es una traición clara, nos ha vendido de una forma muy baja".

"Personalmente siento mucho lo que ha hecho, no solamente contra nosotros como saharauis, también contra ustedes los españoles, están en contra de la ocupación marroquí, las violaciones de los Derechos Humanos, así como apoyan el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui". Haidar consideró que Pedro Sánchez "apoyando la ocupación está fortaleciendo el aparato represivo marroquí" contra la población saharaui, "ciudadanos inocentes, lo que es inaceptable". "No voy a decir que solamente es el Partido Socialista quien nos ha traicionado, lamento mucho decir que todos los partidos siempre dicen algo, pero cuando llegan a la Moncloa cambian la postura", agregó. Lo que necesitamos no es solamente la ayuda humanitaria, lo que precisamos es "apoyo político, reconocer los derechos del pueblo saharaui y acabar con la ocupación marroquí". El Gobierno de Sánchez tiene que tener la voluntad y el coraje de Portugal con la independencia Timor Oriental y "terminar con este escenario doloroso y dramático que España ha provocado, siendo responsable de nuestro sufrimiento y situación".

"Estamos determinados a continuar nuestra lucha, incluso detrás de los barrotes de la cárcel, tenemos un solo objetivo, nuestra libertad, nada más; no estamos buscando ni casa, ni trabajo en España, queremos disfrutar de nuestros mínimos derechos como personas, como seres humanos". Aminetu estaba admitida para un programa de protección a las mujeres, en el País Vasco, para un tratamiento médico donde podría beneficiarse de él y estaba admitida por cumplir las condiciones. Pero el Gobierno Vasco le ha dicho que el Gobierno de España, El ministerio de Asuntos Exteriores, había dicho que no le daban el visado que sí les dieron a tres mujeres de América Latina. Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez cumple los dictados del Reino de Marruecos.