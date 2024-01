Relaciones del histórico año pasado

De noticias y recuerdos haremos la "relación" / del año que ya ha pasado y de cómo se vivió / en las tierras de Zamora, nuestra pequeña nación. / Más o menos así así ha sido del pueblo la relación / de relatos que contaron y de los que viví yo, / que como cualquier vecina tengo mi propia opinión. / Si algo no lo ha dicho el diario, lo diré yo, con perdón, / si no soy tan objetiva con la mi valoración.

El día de nochevieja de este medio la edición / recogía las noticias del año que ya pasó. / Nada que ver con eventos ni ninguna institución / que durante el año ocupan el diario La Opinión: / los sucesos de la gente que todavía no marchó, / y el día a día que vivieron los protagonistas son / del periódico del día que fue quien testificó / lo que en Zamora ha pasado y que tal vez se olvidó.

La sanidad ocupaba un lugar muy principal / por la importancia que tiene desde el pueblo a la ciudad. / La pancarta que sostienen está en Zamora ciudad; / las manos que la sostienen son de la zona rural. / De esa gente que a la cita todas las semanas va / a defender sus derechos, a salud reivindicar: / que se reabra el consultorio ese que vieron cerrar / al empezar la pandemia ¡y que hay que desatrancar!

No podía faltar el campo, provincia de agricultores, / ganaderos, campesinos, principales moradores. / Los que trabajan la tierra, principales pobladores / de pueblos que languidecen por falta de soluciones / a esos problemas de siempre y a los nuevos que a montones / todos los años aumentan sin apoyo o subvenciones: / ni a la sequía o las lluvias, ni aunque se quemen los montes / o se les mueran las vacas. Por aquí nadie responde.

Para los pueblos aljibes de agua, pues contaminada / está. Y las instituciones autorizan macrogranjas / y a las tierras de cultivo con glifosato las tratan, / aunque al final la cosecha cueste más que lo que pagan. / Portátiles los aljibes de agua que la sed no apagan, / porque la sed permanente de justicia se reclama: / pues gran parte de las tierras de la provincia anegadas / fueron para que la industria lejos de aquí se instalara. / Agua en manos de Iberdrola que del agua se apropiara, / y que, aunque okupó la tierra por el suelo nada paga.

Algunas obras, no muchas, las noticias completaban. / Más zonas peatonales la capital estrenaba. / Se retrasaba el museo nuevo de Semana Santa, / porque ni dios agiliza las obras, y en una carpa / se protegerá a los pasos cuando llegue la otra pascua / Se remodelan los viejos puentes que antaño se alzaban, / asfalto en las carreteras ¡ni una nueva, aunque hacen falta! Y esas pequeñas noticias que mantienen la esperanza: / un penalti bien lanzado, y la fiesta renovada / del Campus. Y que la reina hasta Zamora llegaba. / Nuestra Virgen de la Concha una corona estrenaba.

¡Ah! Y que nuevas elecciones al final poco cambiaban: / el gobierno en Benavente que a la derecha se pasa, / lo mismo que pasa en Toro. El resto apenas mudaba. / Días antes anunciaba que hay menos despoblación / que otros años, ¡un consuelo!, gracias a la inmigración.

En resumen, esto era lo que decía la Opinión / de la historia de Zamora del año que ya acabó: / apenas nada cambiaba, concluía la relación. / Mas era muy diferente la de la diputación / y el flamante presidente nuevo de la institución que aprobaba el presupuesto para el año que llegó.

La historia de la provincia muchos cambios no nos dio / pese a que así se anunciara en nuestra diputación, / magna, rica, adinerada, la cercana institución. / Viejas palabras pronuncia el que es nuevo regidor: / "Histórico el presupuesto de nuestra diputación, / y todo para los pueblos" ¿Para quién va a ser si no? / Y sin subir los impuestos como hacen en la nación / española que reparte sólo para Puigdemont. / O el alcalde de Zamora que aunque el sueldo se bajó / y que bajó los impuestos y luego los congeló / fue sólo para ocho años, pues este año los subió. / Hay que seguir el ejemplo de la rica institución / que vive de los impuestos de España, nuestra nación. / Y que recauda tributos de pueblos por adscripción / y por recaudar lo de otros "recauda" casi un millón.

Así hablaba el presidente en el de plenos salón / (la última frase era mía, se me ha colado, perdón). / Sin decir que la subida de lo que presupuestó / se la debía al gobierno de España que la aumentó / en más de cinco millones. Esto fue lo que ocultó. / Y que más de cien millones que en el banco se guardó / durante el año pasado sin gastar en inversión, / dos millones de intereses daban por negociación / con la respetable banca que los cajeros cerró / en los pueblos de Zamora, donde la gente siguió / siendo la más ahorradora de Castilla y de León, / aunque tengan las pensiones más bajas de la región.

A la "relación" de Faúndez, la izquierda le relató: / "Para históricas las cifras de nuestra despoblación". / De la pobreza que aumenta –dice Cáritas, no yo. / Del paro que desde el pueblo a jóvenes empujó / a marcharse de sus pueblos y aumentar la emigración. / De consultorios cerrados que la junta nos trancó / y que los ayuntamientos aún conservan con tesón, / por si algún día se reabren, o si un vecino llamó / (a veces hay cobertura, ¡se entendió con el robot!) / y se acercan hasta el pueblo sanitarios uno o dos, / (pediatras no de momento pues niños muchos no son, / y geriatras no hacen falta aunque la gente es mayor). / De comercios y negocios de gente que se arruinó / porque la caja del día cada día era peor. / De la industria que no llega. Del banco que nos cerró / sucursales y cajeros para cobrar la pensión, / o gastárnoslo con brío ¿cómo no ser ahorrador?

No hay presupuesto en servicios que cada día cerraron / en el nuevo presupuesto histórico que aprobaron. / Lo que más duele es la falta de caridad que mostraron / sin poner ni un solo euro para poder ayudarlos: / a quienes ven que las vacas se les mueren a diario, / a los que repueblan montes que en su día se incendiaron, a los que se van del pueblo porque no encuentran trabajo, / a mujeres zamoranas y a los pobres zamoranos.

Pero no va a ser tan triste la relación que contamos: / de nuevo nace una niña como primer zamorano / del año que en estas tierras ha espantado los diablos / con ritos que son históricos y de nuevo celebraron / en los pueblos de Zamora juntos todos los paisanos. / Pues unido el pueblo vence, como nosotros cantamos.

Para los que no se rinden unas palabras regalo / de un amigo de Violeta que por redes ha mandado: / por el amor a la vida, mi compromiso a ella mando; / pues me quiero, compromiso conmigo ya he renovado; / amor al próximo es a la familia y paisanos; / el amor a los demás es el compromiso humano / con la humanidad que quiero, por la que siempre luchamos. / (Las palabras del amigo algo las he transformado / para que en la "relación" sean de romance rimado).

Y ahora va la despedida para empezar el nuevo año. / Salud histórica quiero para cada zamorano: / los de dentro y los de fuera, a todos los ciudadanos / y ciudadanas del mundo. A los que siguen luchando.