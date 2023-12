Las dificultades en la España Vaciada

Buenos días. Quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda este medio para expresar los problemas de comunicación que siguen existiendo en la llamada España Vaciada. Como zamorano que soy suelo pasar siempre que puedo en Santa Eulalia de Tábara, donde realizar según qué gestión o tramite vía Internet es prácticamente imposible.

Aquí sacan pecho de que si de estamos en la era digital, tenemos fibra en algunas zonas... Todo muy bonito y según el editorial de este periódico sobre las jornadas desarrolladas en Zamora "Futuribles. Nómadas digitales" que están muy bien por supuesto, ya que se intenta desarrollar el trabajo desde cualquier parte del mundo, pero adolecemos en estos pueblos de algo básico y esencial como es la cobertura de móvil.

Vivimos una época donde los aparatos como ordenadores tables, móviles 5G y otros de última generación nos están invadiendo y a la hora de realizar un trámite no puedes, porque cuando lo has realizado ahora te tienen que enviar una aceptación o un código por SMS y, como no hay cobertura, no lo puedes recibir. En estos casos no hay tramite compra o lo que sea, supongo que las operadoras telefónicas tendrían algo que decir, como por ejemplo que no invierten en estas zonas porque no sale rentable. En grandes ciudades sí.

En estos días me ha ocurrido que después de varios intentos he tenido que desistir de realizar algunos trámites por este motivo.

Ángel Roncero Rodrigo